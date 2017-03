Samsung Galaxy S8: se filtran sorprendentes imágenes del nuevo smartphone

Samsung quiere cobrar terreno a finales de marzo, y es que por esas fechas la compañía surcoreana lanzará su nuevo smartphone, el Samsung Galaxy S8. El teléfono ahora contará con más pantalla y mejoras en su diseño.

Como es costumbre, ante el lanzamiento de un nuevo móvil, siempre hay filtraciones de por medio. Esta vez un usuario subió diversas imágenes del supuesto Galaxy S8 mostrando sus cuatro lados.

Tal como se aprecia en las fotos, el teléfono contará con una pantalla de 5,8 pulgadas con resolución de 2560 × 1440 píxeles. Por otro lado, las nuevas imágenes también muestran el puerto USB tipo C y el mini jack 3.5 mm de auriculares.

Esta es la imagen oficial que se ha filtrado en la web. (Foto: Evan Blass)

Por su parte Evan Blass vuelve para ofrecernos la imagen oficial del nuevo Galaxy S8. Este es el render que se usará en publicidad, para la prensa y las típicas imágenes del dispositivo que puedes encontrar en la web oficial de Samsung.

Desde luego no hay nada que no sepamos ya, un Samsung sin botón de inicio. Como detalle en la fecha que aparece en la pantalla se confirma la fecha de su presentación en Nueva York. Solo nos queda esperar un poquito.

¿Hay un video? La web Weibo mostró un pequeño vídeo en el que podemos ver los dos dispositivos, los S8 y S8 Plus, en una pequeña prueba. De luego, también vendrá con la función Always On.