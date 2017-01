Samsung Galaxy S8: se filtran más fotos del smartphone y luce genial

Ni para este mes ni para el Mobile World Congress 2017 a celebrarse en Barcelona. El Samsung Galaxy S8 se presentará de forma oficial en marzo y muchos ya han empezado a especular y crear diversos diseños sobre cómo podría lucir el esperado smartphone.

En los últimos días el popular tuitero Evan Blass publicó una primera foto de lo que sería el modelo final del Galaxy S8. En la imagen se aprecia al teléfono móvil casi sin bordes, asimismo un lector de huellas ubicado en la parte derecha del sensor fotográfico del dispositivo y ya no en la parte inferior de la pantalla.

This is the Samsung Galaxy S8, launching March 29 https://t.co/lQZ0K0q2MApic.twitter.com/dlusRMX4YH