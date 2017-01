Samsung Galaxy S8: ¿se filtra primera imagen real del smartphone?

Todos los detalles. Samsung ha esperado hasta marzo para lanzar su nuevo smartphone, el Samsung Galaxy S8. Y es que la compañía surcoreana no ha querido adelantar casi nada de cómo será su nuevo dispositivo en el Mobile World Congress a celebrarse en Barcelona este año.

Pero eso no ha detenido a los cazadores del Twitter a difundir una supuesta imagen donde se muestra por completo el esperado celular que traerá muchas sorpresas.

Según el twittero Evan Blass ha publicado una foto donde se aprecian los pocos detalles que nos quedaban por conocer sobre el nuevo Galaxy S8, como su fecha de presentación definitiva o sus especificaciones técnicas.

This is the Samsung Galaxy S8, launching March 29 https://t.co/lQZ0K0q2MApic.twitter.com/dlusRMX4YH