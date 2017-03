Samsung Galaxy S8: filtran precios del nuevo smartphone. Te impactará

El Samsung Galaxy S8 ya está a punto de mostrarse al mundo. El próximo 29 de marzo, la compañía surcoreana realizará el tan famoso Unpacked de su más reciente teléfono que pretende convertirse en uno de los mejores del mercado.

Ahora una nueva imagen muestra lo que serán sus precios, tanto en la versión normal como la versión plus. ¿En qué se diferenciarán? En el tamaño de pantalla y mejora de funciones en su procesador.

En un tweet publicado por el popular filtrador Ronald Quirt, se puede leer que los Galaxy S8 y S8+ estarán disponibles en color negro, plateado y violeta. En cuanto a su precio, estaríamos hablando de 799 euros para el modelo normal, mientras que el Galaxy S8+ se cuelga una etiqueta de 899 euros.

En relación a los datos filtrados, el Galaxy S8 contará con una pantalla de 5,8 pulgadas con resolución de 2560 × 1440 píxeles. Por otro lado, las nuevas imágenes también muestran el puerto USB tipo C y el mini jack 3.5 mm de auriculares.

Samsung Galaxy S8 and S8+ will be out in Black, Silver and Violet (!) colors, retail listings show. S8 priced at 799, S8+ at 899 Euro.