Samsung Galaxy S8: esto ocurre cuando partes el smartphone por la mitad

El Samsung Galaxy S8 es uno de los smartphone más anhelados en la actualidad, por ese motivo, resulta curioso que alguna persona utilice una sierra para cortar el teléfono por la mitad. ¿Tú lo harías?

Seguramente no; sin embargo, los chicos de What is inside, un popular canal de YouTube que se dedica a ver qué hay dentro de las cosas, le dedicó un video al Samsung Galaxy S8, el nuevo smartphone que Samsung.

La primera parte del video, que ya tiene miles de visitas en YouTube, nos muestra a un sujeto desmantelando el Samsung Galaxy S8 y mostrando los componentes internos de este smartphone que en las próximas semanas llegará a nuestro país.

Ahora sí, llegó el momento de cortar el Samsung Galaxy S8 con una sierra y cómo podrás observar, la pantalla queda totalmente inservible; sin embargo, duró varios segundos prendida, pese a estar siendo severamente dañada.

Asimismo, podemos notar que la batería del Samsung Galaxy S8 se hinchó y comenzó a echar humo; sin embargo, no explotó, algo que preocupaba a los fans de Samsung luego de los problemas que tuvo el Samsung Galaxy Note 7.

