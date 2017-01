Samsung Galaxy S8: así será la cámara del esperado smartphone

En los últimos años, las grandes marcas tecnológicas han apostado por implementar una cámara más en la parte posterior de sus smartphone. Es el caso de HTC, LG, Huawei y hasta los de Cupertino. Sin embargo, Samsung no quiere quedarse atrás.

Una nueva patente publicada en la USPTO (Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos) revela que la compañía surcoreana estaría considerando la integración de una cámara doble para futuros dispositivos.

La patente fue creada en marzo del 2016, pero se acaba de hacer pública hace poco. Titulada como “Digital Photographing Apparatus and Method of Operating the Same”, muestra un sistema de dos cámaras que nos recuerda a la doble cámara del iPhone 7 Plus pero que no funciona exactamente igual.

La patente muestra dos cámaras: una con un gran angular y otra con un teleobjetivo. La prima de ellas capturaría la imagen general, es decir, todo lo que la lente ve. La segunda capturaría una imagen con zoom del sujeto que está siendo fotografiado, y un procesador determinaría, basándose en el movimiento del sujeto, cuál de las dos cámaras está capturando la imagen principal.

Se espera que esta se implementada por primera vez en los Samsung Galaxy S8, mismos que estarían a punto de lanzarse en abril próximo y, de seguro, sorprenderán a más de uno.