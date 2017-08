Samsung Galaxy Note8: ya puedes descargar el fondo de pantalla del smartphone

Samsung lanzará el próximo 23 de agosto su nuevo smartphone de gama alta, el Samsung Galaxy Note8. El celular ha causado mucha expectativa ya que será el primer teléfono de la compañía surcoreana en traer doble cámara.

Según las imágenes filtradas por el conocido Evan Leaks, el Note8 trae una pantalla casi sin bordes, asimismo tendrá las famosas curvas que ya están presentes en los modelos actuales de sus terminales.

