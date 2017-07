Samsung Galaxy Note8: estos son los 3 colores en los que se venderá el smartphone

Ya no es un secreto de que el próximo 23 de agosto se lance a nivel mundial el nuevo smartphone de “Samsung”.http://peru.com/noticias-de-samsung-6786, el Galaxy Note8. Este teléfono, además de contar con más pantalla, contendrá el famoso S-Pen y sin marcos.

Pero ahora llegan más detalles del terminal más grande de la compañía surcoreana. Se trata de sus colores. Y es que no solo llegará en el color negro, sino en dos más.

Según Ronald Quandt, el Galaxy Note8 llegará en colores negro, Orchid Grey y el Deep Blue. Este último recién se integró a la gama de los S8 y S8+ hace poco.

Sin duda es una buena noticia que Samsung añada un nuevo color a su buque insignia, aparte de respetar los que ya estaban funcionando bien. ¿Le irá tan bien?

Eso esperaremos el próximo 23 de agosto en el que se espera que sea el primer terminal que Samsung lance con doble cámara en la parte posterior. ¿Será verdad?

Se informa, además, que podría llegar con un procesador Snapdragon 835, en el modelo global incorporaría el Exynos 8895, acompañado de 6 GB de memoria RAM, casi nada. En la parte trasera por fin veríamos la doble cámara trasera esperada por todos, al igual que el lector de huellas, el cual se encontraría en la misma posición que el Galaxy S8.

Find out what it means to do bigger things on 08.23.2017. pic.twitter.com/xsbqdP0QBM