Samsung Galaxy Note8: confirman fecha de lanzamiento del smartphone

Se acabó el misterio. Samsung ha decidido lanzar lo que vendría ser la imagen promocional del lanzamiento del próximo Samsung Galaxy Note8 y lo que, en primer lugar, se confirma es que vendrá con la tecnología Vision Display en su pantalla.

Desde la cuenta oficial de Twitter, la compañía surcoreana ha anunciado que el Galaxy Note8 será presentado el próximo 23 de agosto. No dice exactamente que este será el terminal a presentar, pero por la invitación que aporta, con un lápiz gigante y las palabras “Do bigger things”, “Hacemos las cosas grandes”.

Entre lo que se especula es que el smartphone llegará con una pantalla de 6.3 pulgadas con dimensiones entre 18,5:9. Asimismo, se indica que este no llevará bordes en los extremos.

Se informa, además, que podría llegar con un procesador Snapdragon 835, en el modelo global incorporaría el Exynos 8895, acompañado de 6 GB de memoria RAM, casi nada. En la parte trasera por fin veríamos la doble cámara trasera esperada por todos, al igual que el lector de huellas, el cual se encontraría en la misma posición que el Galaxy S8.

Ahora tan solo queda esperar al día 23 de agosto para conocer el diseño final del terminal y todas sus entrañas. ¿Qué es lo que esperas de este teléfono?

Find out what it means to do bigger things on 08.23.2017. pic.twitter.com/xsbqdP0QBM