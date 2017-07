Review Huawei P10 Plus: probamos el smartphone y esto opinamos

Durante las últimas semanas tuvimos la oportunidad de probar uno de los teléfonos más grandes, en cuanto a tamaño, que se comercializan en Perú. Se trata del Huawei P10 Plus.

Entre sus dimensiones encontramos una pantalla de 5.5 pulgadas y doble cámara, al igual que su hermano menor, el P10. Totalmente en color negro, este celular tiene características muy destacables que las expondremos en cada uno de los puntos.

¿Quieres saber si este es el teléfono que te comprarás en los próximos meses? Esto es lo que opinamos del Huawei P10 Plus en el siguiente review.

diseño

Huawei ha demostrado que está haciendo bien las cosas, pero luego de su presentación en el Mobile World Congress, y posterior lanzamiento de diversos celulares de gama alta dispuestos a competir con él, prácticamente ha quedado relegado.

Huawei P10 Plus no trae muchos cambios en torno al P10 clásico. Por el lado frontal vemos una cámara de 8 megapíxeles, el lector de huella y una pantalla de 5.5 pulgadas. Asimismo, en el lateral izquierdo observamos el botón de subir y bajar el volumen y el característico botón rojo para poder encender y apagar el dispositivo.

En la zona lateral derecha, está la ranura para micro SD y Nano Sim. En la parte inferior, ubicamos el puerto USB Tipo C y los altavoces. Mientras que en la zona superior, el puerto jack 3.5.

Finalmente en la zona posterior se encuentran las cámara cubiertas por un cristal Gorilla Glass y el símbolo de la marca. Es bastante ligero, pesa 165 gramos, y está hecho totalmente de metal.

Gusta a la vista y está muy bien diseñado, pero algo le falta. Quizá más pantalla como muchos de sus competidores están aplicando a sus nuevos modelos.

pantalla

La pantalla es lo que más importa en la actualidad y si quieres elegir un teléfono muy tradicional con una pantalla bastante llamativa, este es el que te recomendamos. El P10 Plus llega con 5.5 pulgadas, como ya habíamos dicho, con una resolución QHD (2.560 × 1.440 píxeles).

Aunque hubiera aprovechado más su panel frontal, Huawei juega mucho con algunas características que muy pocos han descubierto, como trucos para aumentar la pantalla.

Por otro lado, cuenta con un buen nivel de brillo en modo automático, a fin de que no drene toda tu batería. Sin embargo, hay algo que debemos recalcar, que sí se pierden tus notificaciones o alertas pese a que lo coloques en todo su brillo máximo.

Finalmente, debemos aclarar una cosa. Por nada del mundo retires el protector de pantalla, pues esta si lo haces, todas tus huellas digitales quedarán marcadas en el celular.

procesador y rendimiento

Con gran fluidez, el Huawei P10 Plus pasa la prueba. Es uno de los teléfonos más veloces que se vende en el mercado, ello gracias a sus 4 GB de RAm acompañado por la tecnología de su procesador Kirin 960.

No tendrás ningún tipo de retardo o lag. La reproducción de videos y los videojuegos no fallarán, pero sí se podrá notar un pequeño sobrecalentamiento en el celular ante el uso extremo, pero no ello no impide ni molesta a la mano.

Otro aspecto en el que destaca es que hay mejora en el del software. EMUI 5.1 va más fino que nunca y aunque no del todo, es una capa de personalización bastante limpia.

cámara

En el apartado fotográfico, Huawei ha sido uno de los teléfonos que mejor cámara trajo en lo que va del año. Nuevamente repitiendo el patrocinio con la marca alemana Leica, el P10 Plus sale con nota positiva en este apartado.

Este terminal tiene doble cámara en la zona posterior, una con 20 megapíxeles en blanco y negro, y la otra de 12 megapíxeles, en RGB. Además, puede grabar vídeo UHD 4K.

Así funciona la cámara del Huawei P10 Plus. (Foto: Rommel Yupanqui / Peru.com)

Sinceramente me gusta cómo capta las fotos. Es muy aprovechable en condiciones de mucha luz natural e, incluso, tus imágenes saldrán notables aunque el día esté nublado. ¿Qué sucede en la noche? A pesar de que puede haber algún ruido en tus fotos, estas no se ven mucho ni se deforman en la computadora.

Por otro lado, en la zona frontal encontramos una cámara para selfie de 8 megapíxeles. El efecto Bokeh es lo que más te gustará si quieres tomarte unos autoretratos muy de portada.

batería

El Huawei P10 Plus cuenta con una batería de 3.750 mAh, lo que le otorga una larga vida a tu teléfono. Alrededor de 8 horas de duración, permitirá que hagas las experiencias más completas con tu teléfono. Aunque si exprimer la batería demasiado, esta durará hasta las 3 horas y media.

La carga rápida es sorprendente y es una de las cosas por las que el Huawei P10 Plus destaca. Solo demorarás alrededor de 30 minutos en tener el 50 % de la batería. La tecnología Quick Charge hace de esta experiencia muy buena.

conclusiones

El Huawei P10 Plus es un smartphone completo y equilibrado, pese a no haber roto los moldes que sus competidores ya han implementado en sus smartphone.

Su mayor notoriedad es la cámara. El patrocinio con Leica hace que puedas obtener fotos que ni te imaginabas tomar.

La batería y la carga rápida son suficientes para que puedas disfrutar al máximo y sacarle el jugo a tu teléfono, a pesar de que lo uses al extremo.

Por: Rommel Yupanqui