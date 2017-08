Review Sony Xperia XA1: probamos el smartphone y esto opinamos

Sony se sigue renovando en el mercado peruano y esta vez la compañía ha decidido lanzar su nuevo smartphone de gama media, el Sony Xperia XA1, un smartphone que cuenta con características muy divertidas.

El dispositivo llega en una caja de color blanco junto a sus cargadores y manuales. ¿Los audífonos? Pues estos no están incluídos. Sin embargo, eso no es problema pues se le puede adaptar cualquier tipo de auricular.

Tuvimos la oportunidad de probar el equipo durante tres semanas y esto es lo que opinamos. Este es el review del Sony Xperia XA1.

diseño

En primer lugar tenemos un teléfono con muchos marcos. Demasiados en la parte superior e inferior de la pantalla que debieron haber sido muy bien aprovechados ya sea con un lector de huella, o simplemente más cristal.

A pesar de que iniciamos con un punto negativo, no dudamos en nada que la distribución de sus funciones: botones, cámara, etc., están bien. En la parte frontal no solo está la pantalla de 5 pulgadas, sino también la cámara para selfies y el logo de la marca.

En los laterales ubicamos los botones de subir y bajar el volumen, el botoón de apagar y encender, y el característico botón para tomar tus fotos. Asimismo también están las ranuras para la NanoSIM y la MicroSD.

En la parte inferior está el puerto Tipo-C para carga rápida y el auricular que funciona también como parlante. Mientras que en la zona superior, el puerto jack para audífonos. Finalmente la parte trasera trae la cámara principal y el sensor flash.

El diseño es totalmente hecho de metal, este es bastante sólido y se siente bien en la mano y al tacto. Asimismo, se puede apreciar una curva ligeramente en las esquinas para fundirse con el marco.

pantalla

Como ya mencionamos, la pantalla es de 5 pulgadas y cuenta con una resolución de la pantalla es HD, es decir, 1.280 × 720 píxeles, con una densidad de 374 ppp.

Aunque es bastante práctica para ver videos o jugar en ella, a veces, cuando tiendes a exponerla sobre el sol, el brillo tiende a ser un poco defectuoso pues, pese a que tener la luminosidad al tope, las notificaciones y lo que ves, se terminan perdiendo.

Pero allí no queda la experiencia. A pesar de que en un inicio nos dimos cuenta que no era suficiente brillo, empezamos a explorar un poco más y nos encontramos con tres tres modos de mejora de pantalla.

Entre ellas la Desactivada (activado por defecto), Mejora de imagen (función de mejora de la calidad de imagen en fotos y vídeos) y modo Super Vívido (satura los colores para obtener imágenes surrealistas y vibrantes). Este último te permite una mejora bastante notable.

rendimiento y procesador

El Sony Xperia XA1 cuenta con el potente procesador MediaTek Helio P20. Este procesador llega con cuatro núcleos Cortex-A53 a 2.3 GHz y cuatro núcleos Cortex-A53 a 1.6GHz, acompañados por una GPU Adreno 530. Todo ello bajo una capa de Android Nougat 7.0.

Asimismo, cuenta con un total de 3GB de RAM, una cantidad bastante razonable que supone un incremento importante respecto a los 2GB de su predecesor. Cuenta con una capacidad total de 32 GB ampliables hasta los 512 GB.

EL teléfono funciona bastante bien. Es muy veloz y responde rápidamente a las pulsaciones. Asimismo, durante el uso del teléfono, no he experimentado ningún parón serio ni ningún otro signo de lentitud al utilizar aplicaciones habituales como WhatsApp, Twitter, Facebook, Google Maps, Instagram, Chrome y otras.

¿Se calienta? Ligeramente tiende a sufrir elevación de la temperatura, siempre y cuando se realice con él trabajos intensos. Pero no es nada que moleste a la mano.

cámara

En el apartado fotográfico, el Sony Xperia XA1 cuenta con una cámara de 23 megapíxeles. ¿Tanto? Lo suficiente como para hacer varias fotos sin que esta se deforme en la computadora. Y no solo eso, trabaja muy bien los colores, llegando incluso a ser muy similar a la realidad.

Asimismo, destaca su función de enfoque automático híbrido predictivo, una funcionalidad que hace seguimiento de los objetos en movimiento para que estén siempre enfocados.

En los espacios soleados, las tomas salen realmente notables. Sin embargo, cuando ya ingresa la poca luz, el ruido se hace notable y como que las fotos no salen como queremos.

Lamentablemente, y un punto negativo, es que el celular no cuenta con estabilizador por sí mismo, por lo que es mejor que tengas un trípode bastante fuerte para que el movimiento no interfiera en tus tomas.

Por el lado de la cámara frontal, el Sony tiene una cámara frontal bastante potente, de 8 megapíxeles. Permite grabar vídeo Full HD 1080p por lo que debería ser más que suficiente para los amantes de los selfies.

Finalmente, el Sony Xperia XA1 puede grabar vídeo a 1080p a 30 fps pero lamentablemente no puede hacerlo a 60 fps ni tampoco a resolución 4K.

batería

Una de las cosas que nos ha llamado la atención es que Sony decidió colocar en su Xperia XA1 el nuevo puerto tipo C a fin de que la carga sea bastante rápida. Puedes tener el smartphone disponible en menos de 30 minutos.

¿Cuánto dura? Es la pregunta que se hacen muchos. Si le das un uso bastante excesivo, puede que la batería dure hasta 8 horas; sin embargo, si lo mantienes en reposo, la durabilidad llega hasta los dos días. Cabe destacar que la batería es de 2300 mAh. Bastante aprovechable.

conclusiones

El Sony Xperia XA1 trae un diseño bastante moderno, aunque no hay muchos cambios notables con sus predecesores. Sin embargo, estéticamente está muy bien aprovechado y construído.

Aunque nos guste el modelo, hubo un motivo por el cual debemos resaltar algo, Sony debió aprovechar más los espacios vacíos en este teléfono.

En torno a la cámara, nos agrada muchos que los 23 megapíxeles de potencia con los que cuenta, nos sirvió mucho para trabajar las fotos cuando existe luminosidad.

La batería es lo que nos sorprende. La durabilidad de esta, 2 días, hace que el software esté bien trabajado.

Por: Rommel Yupanqui