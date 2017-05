Review Samsung Galaxy A5 (2017): evaluamos el smartphone y esto opinamos

Una gran cantidad de teléfonos móviles se han lanzado en lo que va del año. Durante estos 4 meses no solo pudimos ver gran cantidad de smartphone de gama alta, sino también de gama media, uno de ellos es el SamsungGalaxy A5 del 2017, el cual fue lanzado en el CES de Las Vegas de este año y que ya llegó al Perú.

Al igual que el del 2016, este teléfono presenta características muy premium. En esta oportunidad el A5 del 2017 tiene características muy similares al S7, es decir, resistente al agua y al polvo, mejora la cámara y batería.

Tuvimos la oportunidad de tener el teléfono en nuestras manos gracias a Samsung y este es nuestra evaluación a fondo. Conoce el review del Samsung Galaxy A5 (2017).

diseño

Cuando abrimos la caja del Galaxy A5 (2017) y lo tuvimos en la mano durante varios minutos pudimos comprobar que es un celular que se siente bien cargarlo. Con un peso de 157 gramos, es bastante práctico y muy agradable sostenerlo.

Este dispositivo está cubierto totalmente de crital, tanto en la parte frontal como en la zona posterior. Asimismo presenta una serie de bordes en aluminio que le dan una estética bastante elegante. Sin embargo tenemos que hacer un primer pare aquí. ¿Por qué? Nuestras huellas se quedan en el celular. Algo que Samsung ya debe solucionar de inmediato.

Pero eso es lo de menos. En la cara del teléfono encontramos el lector de huella, la cámara frontal, y el receptor de audio. En la parte inferior, el puerto USB Tipo-C y el puerto jack 3.5 para tus audífonos.

En los lados laterales encontramos los botones de volumen y una ranura para tu tarjeta microSD al lado izquierdo, y al derecho el botón de encender/apagar. Mientras que en la zona superior solo se ubica la ranura para NanoSIM.

Finalmente en la parte posterior, la cámara de 16 megapíxeles, el sensor flash y el logotipo de la marca de Samsung.

Aunque no sea un celular de gama tope, esos marcos curvados que tiene el diseño del smartphone es bastante bonito y las sensaciones que desprende son de calidad refinada.

Culminamos de evaluar el #Samsung #GalaxyA5 2017. En breve el review #Smartphone #Test Una publicación compartida de Rommel (@rommelyg) el 4 de May de 2017 a la(s) 6:18 PDT

pantalla

En el A5 encontramos una pantalla de 5,2 pulgadas con una resolución de 1080p. Gracias a su pantalla SuperAMOLED el teléfono tiene colores muy vivos, negros intensos característicos de esta tecnología de pantalla y unos niveles de brillo muy buenos, tanto a máximo nivel como el mínimo.

Pero aquí tenemos el segundo problema, que esos colores que vemos en la pantalla no son fieles a la realidad y eso sucede mucho cuando tomamos fotos. Podemos ver una deliciosa pintura, pero al pasarla a la computadora, se pierde toda la magia.

Una de las novedades que tiene el Samsung Galaxy A5 es que cuenta con la función Always On, es decir, podrás ver tus notificaciones, alertas de WhatsApp, la hora, la fecha y el año sin necesidad de prender tu smartphone.

El sistema está muy bien optimizado y el impacto de Always On Display en el consumo es ínfimo. Además la información se va moviendo por la pantalla para evitar quemaduras en el panel.

Con ustedes el #Samsung #GalaxyA5 del 2017 #Smartphone #Tech #Test #Geek Una publicación compartida de Rommel (@rommelyg) el 22 de Abr de 2017 a la(s) 6:55 PDT

procesador y rendimiento

El corazón del Galaxy A5 (2017) es un procesador Exynos 7880, uno de los chips fabricados por la propia Samsung y que en esta versión se mueve a 1.9GHz. Además, le acompañan 3GB de memoria RAM.

En la parte interna encontramos además 32 GB de memoria, para que puedas descargas las aplicaciones que quieras, pero si esto te queda corto, puedes expandirla hasta los 256 GB.

En ningún momento desde que lo usamos hemos presentado lentitud en el equipo. Todo se manejó de forma fluída gracias a la performance que le ofrece el Android Marshmallow.

Podrás ver todos tus contenidos, videos de YouTube, jugar Pokémon GO, escuchar el Spotify, ver contenido en ChromeCast, y no se te colgará por nada del mundo. Muy rápida y práctica. Un punto que debemos aclarar, no se calentará excesivamente ni mucho menos estará totalmente fría.

cámara

En el apartado fotográfico, la cámara posterior está complementada por 16 megapixeles con f/1.9, mientras que en la zona frontal también encontramos la cámara para selfies de 16 megapíxeles y f/1.9.

La primera de ellas puedes tener buenas fotos en buenas condiciones de luz. En ellas la cámara ofrece muy buenos resultados, el nivel de detalle es alto, el procesado es correcto y para nada agresivo y el nivel de ruido es mínimo. Pero esto no se logra de noche. La calidad baja radicalmente y puedes notar demasiada deformación en tus fotos.

Otro detalle que nos gustó es que esta cámara es FullHD, por lo que podrás grabar todo tu contenido con calidad alta. Aquí la prueba que hicimos.

Lentejas verdes #Lentil #Green #Natural #Flower Una publicación compartida de Rommel (@rommelyg) el 26 de Abr de 2017 a la(s) 9:07 PDT

Probando la cámara del #GalaxyA5 2017 #Eggs #Natural #Green #White #Plants #Test #Geek #Smartphone Una publicación compartida de Rommel (@rommelyg) el 2 de May de 2017 a la(s) 2:59 PDT

¿Qué hay con la cámara delantera? Si quieres tu foto para colocarla en tu muro de Facebook, pues te decimos que esta es la óptima. Muy pocos teléfonos tienen una cámara tan buena en la zona frontal, en este caso tenemos 16 megapíxeles.

A la hora de hacerse un selfie hay que prestar atención a la distancia a la que está el móvil. En planos cerrados y cercanos la calidad es muy buena, con un gran detalle, pero la cosa cambia mucho cuando alejamos un poco más el brazo: pierde toda esa definición y prácticamente siempre acabaremos con una foto ligeramente desenfocada.

lector de huella

¿Que tan rápida es? Cuando encendemos el teléfono por primera vez, nos pedirá que registremos un PIN o código y luego nuestra huella digital. Nos demoramos alrededor de 1 minuto en que localice todo nuestro dedo.

Estando encendido, colocamos más patrones de huella para que nos sea más fácil desbloquear el teléfono. Sin embargo, en algunas ocasiones el lector nos resultó un poco lento, sobre todo cuando el sensor se encontraba sucio.

batería

Otro punto a favor en el Samsung Galaxy A5 (2017). Con 3.000 mAh de capacidad ofrece autonomía más que de sobra para aguantar un día completo y parte del siguiente con un uso bastante frecuente. Incluso, su función Always On evita a que se drene energía mientras que esto está encendido. Su carga rápida hace que tengas el equipo 100 % cargado en menos de 1 hora.

conclusiones

Su diseño es bastante agradable. Es bastante manejable a la mano y se siente bien. Asimismo el crital que cubre el teléfono es bastante elegante, nada que envidiar a los teléfonos de gama alta.

La cámara frontal, un punto positivo. La calidad con que estas salen es batante notoria pese a ser un celular de gama media. 16 megapíxeles se aprovechan en todo su esplendor.

Lo malo está en que se pegan todas las huellas digitales en la pantalla. Algo que Samsung ya debe de usar otro tipo de material para solucionar esos pequeños detalles.

El hecho que sea resistente al agua y al polvo es un punto positivo. Equipos de gama media no traen esa característica.

Por:Rommel Yupanqui