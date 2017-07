Review Huawei P9 Lite 2017: probamos el smartphone y esto opinamos

Huawei lanzó hace menos de un mes su nuevo smartphone de gama media en el mercado peruano, se trata del Huawei P9 Lite en edición del 2017. Este teléfono cuenta con características muy notables, tanto en diseño como en especificaciones internas.

En colores negro, oro y blanco, este teléfono pretende convertirse en el rey de los teléfonos con características premium. ¿Lo habrá logrado? Para ello hemos revisado punto por punto.

Conoce qué es lo que opinamos del Huawei P9 Lite 2017, conocido en otros países como el Nova Lite, en el siguiente review.

Nos llegó el #HuaweiP9 Lite 2017 listo para ponerlo a prueba #Review #Test #Huawei #Tech #Smartphone Una publicación compartida de Rommel (@rommelyg) el 13 de Jul de 2017 a la(s) 10:09 PDT

diseño

Cuando abrimos la caja del P9 Lite 2017 hace algunas semanas, nos encontramos con un terminal completamente cubierto de cristal. Muy llamativo al ojo y con una deliciosa estética que se siente bien cuando uno la tiene a la mano.

Pesa solamente 147 gramos y tiene una pantalla de 5.2 pulgadas. En la parte frontal encontramos la cámara para selfies, un logo de Huawei, además del panel. En los laterales, los botones de volumen y de encendido y apagado en la zona derecha; y en la izquierda, la ranura para la nanoSIM y la tarjeta expandible.

En la zona inferior ubicamos el puerto Tipo B y los altavoces, distribuidos en estereo. Mientras que en la parte superior está el conector para los audífonos. ¿La novedad? Pues la encontramos en la zona trasera. Huawei cambia su lector de huella, pasando de uno cuadrado a circular. Asimismo encontramos la cámara de 12 megapíxeles y el sensor flash.

pantalla

Sobre la pantalla, pues aquí debo dividirla en dos partes. Primero la positiva. Cuenta con un panel de 5.2 pulgadas con resolución IPS. Ello mantiene los colores vivos, pero no tan al máximo como quisieramos.

Asimismo tiene una resolución de 1080 × 1920 pixeles que te permitirán ver todo el contenido que deseas. Lo único malo, y aquí la parte negativa, es que cuenta con muy poco brillo, algo tenue, y ni qué decir cuando se expone a la luz solar.

Aunque esté de moda las pantallas casi sin bordes, este terminal no cuenta con ello. Recuerda, es un gama media. Pero ello no impide a que haga las cosas correctamente.

procesador y rendimiento

El P9 Lite 2017 tiene un procesador Kirin 655 Octa-core, desempeñándose muy bien al momento de abrir y cerrar las aplicaciones, sean pesadas o no. Cumple con las funciones básicas que todo un teléfono de gama media debe tener.

No se nos calienta en ningún momento pese a estar en modo de grabación, tomando fotos, jugando al Pokémon GO, etc. Debemos destacar, además, que viene instalado con Android 7.0 Nougat, lo que le ayuda a desempeñarse muy bien al momento de ejecutar las app.

Tiene una memoria RAM de 3 GB y un almacenamiento interno de 16 GB. ¿No sería mejor pensar en 32 GB? Lo mismo pensamos. Si te quedó muy poco espacio, puedes expandir la memoria con una tarjeta microSD.

cámara

El también conocico como Huawei Nova Lite destaca en el apartado fotográfico. Este terminal está equipado con autofoco lo que facilita que tus selfies, por ejemplo, salgan muy bien en la luz; sin embargo, estos pueden sufrir en la noche.

El enfoque automático es una función de cámara que sintoniza el enfoque de la cámara, es una buena característica de este teléfono inteligente. No demorará mucho en resaltar el objeto que deseas fotografiar.

Las imágenes que tomamos a la luz del sol salieron notables, sin deformar el color ni el brillo de los mismos al verlos en la computadora. Cabe resaltar que la cámara posterior trae un sensor de 12 megapíxeles, mientras que la frontal 8 megapíxeles.

Esta son algunas fotos tomadas con el Huawei P9 Lite 2017. (Foto: Rommel Yupanqui / Peru.com)

Si quieres una celular con un precio bajo y una buena cámara, características que los usuarios tienden buscar al momento de elegir un smartphone, te recomendamos este.

batería

En el apartado de la batería tenemos que destacar dos cosas. Primero, al no contar cable de Tipo-C, la carga es bastante rápida. En hora y media podrás disfrutar de tu dispositivo al 100 % desde cero. Asimismo, en segundo lugar, la durabilidad de esta es bastante notable.

Si eres de las personas que usa el dispositivo al extremo, durará hasta las 9 horas. Mientras que si deseas utilizar el teléfono en tareas más simples, podrá durarte hasta un día y medio. Cabe resaltar que la batería es de 3000 mAh.

conclusiones

El terminal tiene un bonito diseño. El cristal que le incorporó Huawei a su P9 Lite 2017 le da un aire muy elegante.

La cámara es una de las cosas que llama la atención. Pese a no ser Leica, como los traen sus terminales de gama alta, este destaca por el enfoque a los objetos que quieres captar, y su cámara para selfies. Muy bien iluminados y no deforman los colores como sí lo hacen otros.

La batería es otra de las cosas que nos llama la atención. La durabilidad de hasta un día y medio nos sorprendió, pese a contar con una batería de 3000 mAh.

Lo malo es la pantalla IPS . la resolución que nos brinda es muy baja, incluso se te perderán todas las notificaciones si estás bajo el sol y querrás buscar sombra a como de lugar.

Por: Rommel Yupanqui