Review Huawei Mate 9: lo probamos y esto opinamos tras semanas de uso

Ya pasaron algunos meses desde que el Huawei Mate 9 fue presentado oficialmente al mundo. Sin embargo, este celular de gran pantalla está causando sensación en el mercado peruano por una razón.

El gigante chino ha querido mostrar algo distinto para diferenciarse de sus competidores y diseñó nuevas características exclusivas a su nuevo celular: diseño, cámara, batería, pantalla, etc. ¿Será tan buenos como lo dicen?

Tuvimos la oportunidad de poder probar el smartphone de Huawei durante tres semanas consecutivas y esto es lo que más nos llamó la atención del dispositivo. Este es el review del Huawei Mate 9.

diseño

El Huawei Mate 9, cuando abrimos la caja, causa impacto por la gran pantalla que tiene, alrededor de 5.9 pulgadas. La parte frontal del dispositivo se caracteriza porque prácticamente los marcos laterales han quedado relegados y su cristal es mucho más amplio y compacto.

Sin embargo, los bordes superior e inferior son un poco amplios, con un marco inferior que solo sirve para el logo de la marca y uno superior en el que encontramos el altavoz y la cámara frontal. Pero esto no afecta a la estética del producto.

En el lateral derecho encontramos los controles de volumen y, algo separado, el botón de encendido. Para los que estamos acostumbrados a tener unos y otro en laterales distintos resulta algo confuso tenerlos en el mismo lateral, pero es un tema menor al que estamos seguros de que cualquiera se acostumbra muy rápido, sobre todo si lo usas con una sola mano.

El lateral izquierdo está la ranura para introducir las dos tarjetas nanoSIM y la tarjeta microSD. La parte inferior está dominada por las dos rejillas para la salida de los altavoces, que se juntan al conector USB-C del terminal.

En la parte superior contamos con el conector de auriculares y con el puerto de infrarrojos que da opción a controlar otros dispositivos electrónicos desde el teléfono. Mientras que en la zona posterior encontramos la doble cámara Leica, los sensores flash y el lector de huella, algo que Huawei cambia con el P10.

Es bastante compacto, con un diseño bastante elegante y una pantalla que permite ver todo lo que desees de forma fácil. Es de fácil agarre y tiene una textura no tan resbaladiza como otros terminales. Un punto a favor.

pantalla

Sí, es un teléfono inmenso. La pantalla es de 5.9 pulgadas con resolución LCD 1080×1920 FHD. Esta ofrece un excelente equilibrio de color y es compatible con el 96 % del modelo NTSC. Resulta posible ajustar la temperatura de manera manual.

Es perfecta para ver todo tu contenido como YouTube, WhatsApp, jugar al Pokémon GO, etc. No es necesario tener un lapicero para que puedas realizar tus trabajos cotidianos. Al contrario, con la función de uso con una mano, te permitirá hacer lo que desees con simples movimientos.

Si la colocas bajo el sol, el brillo automático no sufre como otros dispositivos que cuentan con una pantalla Gorillas Glass de menor calidad. Asimismo, este se adapta prácticamente, y de forma inteligente, en las condiciones donde te encuentras.

procesador

El Huawei Mate 9 viene con una interfaz Emiu 5.0 combinado con el Android 7.0 Nougat. Entre algunos cambios notamos que la barra de herramientas del menú ahora es mucho más completa y permite realizar diversas tareas con solo desplazarla hacia abajo.

Cuenta con un procesador Kirin 960 junto a 4 GB de RAM que le permiten un fácil desplazamiento y carga de las aplicaciones sin que estos se cuelguen en ningún momento, el movil se mueve como si fuera una pluma en todo lo que ejecutemos. Asimismo viene dentro 64 GB de memoria interna, que puede ser expandible hasta los 2 TB.

Por otro lado, también se destaca la rapidez con que responde el lector de huellas, ubicado en la zona posterior del equipo. Basta con apoyar de forma ligera el dedo para que se desbloquee tu equipo.

cámara

En el apartado de la cámara, el Huawei Mate 9 viene reportenciado por un doble sensor firmado por Leica. La primera cámara, la frontal, de 8 megapíxeles, viene con opciones de estabilizador, obturación y mejoría de imagen, para que tus selfies salgan bastante buenas.

Sobre la zona posterior se ubican dos cámaras, la primera de 12 megapíxeles que es a color, RGB, y la segunda de 20 megapíxeles que toma fotos en blanco y negro. Cuando empezamos a utilizarlas en el viaje hacia el Mobile World Congress, en Barcelona, prácticamente las fotos en el cielo salen muy nítidaz y el color no tiende a deformarse con demasiada saturación ni contraste.

Tuvimos la oportunidad de probar el Huawei Mate 9 durante 3 semanas y esto es lo que opinamos. (Foto: Rommel Yupanqui / Peru.com)

De día la cámara del Mate 9 puede competir con otras del mercado, incluso, si gustas, puedes jugar con los enfoques en el objeto que desees fotografiar. Sin embargo, en la noche hay algo que prácticamente no nos gustó, y es la baja calidad. Lastimosamente salen un poco oscuras y es necesario colocarle un efecto para que sean notables.

¿Necesitas mejorarlas? Pues el dispositivo cuenta con una herramienta profesional que te brindará un panel muy fácil de usar y poder mejorar la profundidad de campo, la luz, el obturador, etc.

batería

Si buscas un terminal bastante grande y con una potente batería, este te gustará. Dura hasta 2 días de uso continuo. La batería del Mate 9 viene repotenciada con 4.000 mAh.

Con ella puedes abrir aplicaciones pesadas como Facebook o Spotify e incluso jugar Pokémon GO sin preocuparte con que esta dure 1 día y medio, aproximadamente. Sin embargo, si solo la usas para jugar a juegos intensivos o cuando grabamos mucho vídeo y sacamos muchas fotos podemos notar como la batería baja con mayor velocidad.

A ese fantástico comportamiento se le suma el mecanismo de carga rápida incluido por el Huawei Mate 9, y que según el fabricante permite que en 30 minutos tengamos el 50% de la batería cargada.

conclusiones

Entre los puntos positivos que trae consigo el Mate 9 es la batería. Dos días de duración en uso continuo es bastante notable.

La cámara dual RGB y blanco y negro permiten tomar mejor las fotografías. Estas están acompañadas por un mejor sensor y estabilizador. Asimismo se ofrecen diversas funciones de entretenimiento.

El sensor de huellas es una maravilla. La rapidez con que funciona es increíble.

Entre los puntos negativos que tiene el smartphone es que ya debería apostar por llevar sus smartphone a otro nivel: resistente al agua y al polvo.

Por: Rommel Yupanqui (@rommelyg)