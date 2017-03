Review Huawei Fit: probamos el reloj deportivo y esto opinamos

Huawei lanzó al mercado peruano su nuevo smartwatch denominado Huawei Fit. Este reloj se caracteriza no solo por darte la hora, sino también te brindará información sobre tus notificaciones, qué actividades debes hacer para mantenerte en forma, cuándo debes pararte de tu sitio para evitar el sedentarismo, cuántas horas debes dormir en promedio, etc.

Un dispositivo tan inteligente que, aseguramos, disfrutarás mucho cuando te lo coloques en la muñeca. Pero hay algunos detalles nos gustaron y otros no. Este es nuestro analisis del Huawei Fit.

Diseño

El dispositivo es bastante ligero y nada pesado. Está hecho de plástico y tiene una pequeña pantalla en blanco y negro desde, en modo de descanso, podrás ver la hora.

La correa se ajusta a cualquier tipo de muñeca. Por lo general, algunos tengo que ajustar algunos relojes hasta el orificio final; sin embargo, esto no me ha pasado con el Huawei Fit pues tiene agujeros hasta de sobra para amoldarse a tu brazo, en el caso sea delgado como el mio.

Y ya tenemos para evaluar la #HuaweiFit de #Huawei para sincronizarla con el #Mate9 #Smartwatch #Smart #Tech #Test #Geek Una publicación compartida de Rommel (@rommelyg) el 9 de Mar de 2017 a la(s) 1:23 PST

Es resistente al agua y al polvo, pues cuenta con certificado IP 68, por lo que podemos utilizarlo incluso hasta cuando nos bañamos. No le pasará nada.

El Huawei Fit no tiene ningún botón. En el caso de que el software se bloquee, podremos reiniciar conectando un botón que se encuentra en la parte inferior del cargador, el cual se acopla magnéticamente con los pins de carga. ¿Entonces cómo se comunica con nuestro cuerpo? A través de las pulsaciones.

Desempeño

Huawei ha dotado a su smartwatch con un firmware de actividad propio. Este software en conjunción con la aplicación Huawei Wear nos permite combinar datos con portales de fitness estándar como Google Fit, Jawbone UP y MyFitnessPal.

La aplicación ofrece una visión general de tus actividades deportivas y sueño. Los datos de la aplicación se van actualizando con los datos de movimiento y pulso. La idea es que el reloj haga todo por sí mismo y de forma inteligente reconoce si estás corriendo, si vas en bicicleta o si estás haciendo natación.

Lo que si debemos de darle una manito abajo es que es que las aplicaciones importantes como la de SMS, WhatsApp o especialmente la de teléfono no están pre-configuradas y, por lo tanto, no las recibirás a menos que lo hagas manualmente.

Probando el #HuaweiFit bajo el sol #Huawei #Smartwatch #wearable #reloj #hour #test #tech #review Una publicación compartida de Rommel (@rommelyg) el 11 de Mar de 2017 a la(s) 9:47 PST

¿No te gusta hacer deportes? Pues este reloj hizo que me levante de la cama varias veces. Aunque debo confesar que no soy deportista, este dispositivo me animó a dar hasta 4 vueltas a la manzana. Vaya que contabilizó todas las calorías que perdí.

batería

A lo largo de modo de prueba, el Huawei Fit nos demoró en cargar alrededor de 2 horas estando en cero por ciento. El cargador viene sin tomacorriente, por lo que es preferible que uses el del Mate 9. Finalmente, debo decir que su batería me dejó sorprendido. Duró hasta 5 días sin apagarse.

conclusiones

Si tenemos que describir al Huawei Fit, debemos decir que su batería es increíble. Cinco días sin cargarla es suficiente como para hacer todas tus actividades deportivas, mirar la hora, recibir notificaciones, etc.

Su diseño es super ligero, bastante deportivo y no hace que la muñeca sude en ningún momento.

Lo malo está en que el dispositivo no cuenta con un modo para poder manipular tu música favorita cuando haces deporte, o ver WhatsApp sin antes configurarla manualmente.

Rommel Yupanqui (Twitter: @rommelyg )