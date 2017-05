Review HTC One A9s: probamos el smartphone y esto opinamos

HTC no ha perdido nada de tiempo en los últimos meses tras su lanzamiento del HTC 10 en Perú. Ahora no solo nos sorprendieron en Perú con su dispositivos de gama de entrada, el HTC Desire 650, sino que renuevan uno de sus teléfonos muy famosos del 2016, se trata del HTC One A9s.

El smartphone, catalogado por la misma empresa como de gama alta, trae características premium y llega con una potente tecnología que de seguro te encantará cuando abras la caja.

Tuvimos la oportunidad de probar el dispositivo durante 2 semanas y esto es lo que opinamos tras un uso a profundidad. Este es el review del HTC One A9s.

diseño

El HTC One A9s no ha cambiado demasiado en torno a su predecesor del año pasado, el A9. En este smartphone encontramos en la parte frontal una cámara para selfies, una pantalla de 5 pulgadas y un lector de huella. En la zona inferior el speaker, el conector de carga tipo B y el conector para audífonos. No, en este modelo no está eliminado.

En las zonas laterales ubicamos la ranura para Nano Sim y MicroSD, y del otro, los botones de volumen y uno con característica rugosa que es el de encendido y apagado.

Finalmente en la parte trasera la cámara principal, el sensor flash y el logotipo de la marca. En este caso nos tocó el color negro.

El celular tiene buenas composiciones, muy visual y elegante, aunque debemos decir que debieron implementarle el puerto Tipo C a fin de que esté al alcance de los nuevos modelos de teléfonos que actualmente se fabrican. Su peso es de 150 gramos, algo pesadito, pero sus especificaciones lo describen.

pantalla

La pantalla del HTC es Super LCD y tiene un tamaño de 5 pulgadas con 720p de resolución. Aunque no pueda competir con otras pantallas, como la Full HD, no deja de realizar todas las funciones que uso desea tener en un celular.

El brillo automático es bastante notable, pero a veces tiende a fallar un poco y no lo optimiza como debe ser, es por ello que debes utilizar el modo manual. ¿Qué hay bajo el sol? Si te encuentras en sombra, podrás ver todas tus notificaciones, sin embargo, esta se pierden ante la luz natural.

procesador y rendimiento

El HTC One A9s cuenta con un procesador Mediatek Helio P10 octa-core de 1.8GHz, a pesar de no ser uno de nombre Snapdragon, el teléfono fluye con normalidad todas las aplicaciones que le instales.

Puedes reproducir todos tus videos con suma fluidez, abrir aplicaciones como Facebook, etc., y en ningún momento se te va a poner lento, al contrario. Incluso puedes mover las aplicaciones que deseas a tu tarjeta de memoria externa.

Una característica del HTC es que viene con Sistema operativo Android 6.0 implementado con diseño Sense, así como 3 GB de RAM, y 32 GB de almacenamiento interno expandibles hasta los 2 TB.

El terminal cuenta con un lector de huellas frontal muy bueno, bastante rápido y preciso desbloqueando el equipo en un santiamén parece que es el mismo sensor que el que incluye el HTC 10 lo cual es todo un acierto.

¿Se calienta? Para nada. Incluso decidimos realizar algunos videos con el HTC One A9s y en ningún momento tuvimos ese sobrecalentamiento extremos como sí lo tenía el HTC One M9.

cámara

El HTC One A9S cuenta con una cámara principal de 13 megapíxeles lo cual nos promete una nitidez en las fotos gracias a su tecnología Ultrapixel. Mantiene los colores tal y como lo vemos en la realidad y no presenta ninguna deformación al momento de verlos en la computadora.

Lo único malo es en la noche, que puede que exista cierto detalle de mucho ruido al momento de disparar e incluso salgan bastante movidas. ¿Será problema del estabilizador? Esto podría solucionarse con una actualización.

Estas son algunas fotos que tomamos con el HTC One A9s. (Foto: Rommel Yupanqui / Peru.com)

Estas son algunas fotos que tomamos con el HTC One A9s. (Foto: Rommel Yupanqui / Peru.com)

Estas son algunas fotos que tomamos con el HTC One A9s. (Foto: Rommel Yupanqui / Peru.com)

Estas son algunas fotos que tomamos con el HTC One A9s. (Foto: Rommel Yupanqui / Peru.com)

Estas son algunas fotos que tomamos con el HTC One A9s. (Foto: Rommel Yupanqui / Peru.com)

Sobre la cámara frontal, está muy bien calibrada. Si eres amante de los sefies, puedes usar esta, pero eso sí, te decimos que puede salir un poco quemada tu cara y es mejor calibrar los colores, brillos y contrastes.

La cámara puede tomar fotos en formato RAW, asimismo puede grabar vídeos de hasta 1080p a 30 fotogramas por segundo, el software de grabación tiene estabilización digital que funciona bastante bien.

batería

Finalmente la batería. Esta nos duró alrededor de 1 día y medio en una sola carga. Algo bastante notable, pues solo cuenta con 2.220 mAh. Si eres bastante exigente, esta se puede reducir hasta las 8 horas.

¿Cuánto demora la carga? Si está en 0 %, llegar al 100 % demorará alrededor de 1 hora y media. Sin embargo, eso no afecta al funcionamiento ni, mucho menos, a que te quedes sin reserva de batería al final del día.

conclusiones

Aunque no es la gran revolución en smartphone de gama alta, este HTC One A9s tiene unas mejoras en el apartado técnico como en su rendimiento.

Su cámara es perfecta para aquellos que gustan de tomarse selfies o amantes de la fotografía que estén en sus inicios.

Una de las características de HTC es que pone a disposición de los usuarios su programa de protección de equipos Oh Oh. Este consiste en un cambio completo del equipo, sin costo y sin preguntas, si el equipo se moja o si se le rompe la pantalla.

Por: Rommel Yupanqui