Review HP Pavilion x360: probamos la portátil y esto opinamos

Falta medio año para acabar el año escolar y universitario; sin embargo, a algunos les hace falta una buena computadora. ¿Qué compro una portátil o una tablet? Se preguntan algunos padres.

Una de las alternativas que puedes adquirir en el mercado peruano es la HP Pavilion x360, una laptop que no solo tiene el clásico teclado, sino también se puede convertir en una divertida tableta. Híbrido.

Pero, ¿qué tan bueno es el procesador, tendrá buen audio? Nos tocó probar la Pavilion x360 y este es el resultado en el siguiente review.

diseño y pantalla

A primera vista, la compañía americana borra todo rastro de plástico y decide hacer una portatil de aluminio. En esta oportunidad nos tocó el color dorado y, cuando la sacamos de la casa, nos encantó por la estética que tiene. Punto a favor.

En sus lados laterales, específicamente en el lado derecho se sitúan la entrada para auriculares, el botón de Windows, dos puertos USB 3.0, otro HDMI, entrada para ethernet y finalmente el de carga. Por el otro lado incorpora un puerto USB 2.0 y una entrada para tarjetas SD, a los cuales le acompañan los botones de volumen y el botón de encendido.

El equipo nos fue muy fácil transportarlo en la mochila. Pesa alrededor de 1,7 Kg, además de un grosor de 2,25 cm. En cuanto al resto de sus dimensiones, 32,77 de largo por 22,3 cm de ancho.

Por otro lado, la pantalla es de un tamaño de 13,3 pulgadas IPS HD con una resolución de 1366 × 768 píxeles. Esto supone que los textos e imágenes se vean con nitidez, muy bien calibrados, dándote una experiencia bastante buena al momento de escribir o leer, incluso al ver una película.

procesador y rendimiento

El equipo cuenta con un procesador Intel Core i3-7100U a 2,2 GHz, al que le acompaña una memoria RAM de 4 y un disco duro de 500 GB a 5400 rpm.

La verdad es que no he tenido problema alguno al usarla para tareas básicas. Puedes navegar por internet con total normalidad, abrir y cerrar programas sin ningún tipo de problema, además de todas las aplicaciones que trae consigo la computadora, incluyendo las que instalaste.

A pesar de que no está hecha exclusivamente para gamers, por lo menos podrás probar la experiencia de poder usar los programas más pesados que te hayas imaginado.

¿Se calienta? Para nada, la HP Pavilion x360 hace su trabajo bastante correcto. No hay lag de por medio y no hay sobrecalentamiento o algo que no se pueda soportar.

audio

La HP Pavilion x360 cuenta con Audio Boost, uno de los más representativos del mercado. Si empiezas a escuchar tu música en dicho dispositivo, lograrás diferenciar el soundround muy particular.

Asimismo, sus parlantes están bien ubicados, justo en la parte superior del teclado, eso siempre y cuando veas tus programas del modo tradicional, ya que si lo conviertes, a modo de tablet, el audio aparentará ser más bajo pues estos emergerán de la parte trasera.

batería

En torno a la batería, la HP tiene una de ion-litio de 3 celdas 41 Wh. Esta se carga alrededor de 1 hora y media al 100 % desde cero. Este puede ser un pequeño problema.

Resulta que si utilizas la computadora al extremo, notarás que la batería se acabará en menos 3 horas. Sin embargo, no te recomendamos que la uses conectada al enchufe, de lo contrario, acabarás maltratandola.

conclusiones

Un dispositivo equilibrado en diseño y en rendimiento, sobre todo para ser usada para labores básicas.

Cuenta con un procesador bien abastecido, por lo que no presentará ningún tipo de lag al momento de usarla.

Lo que sí no nos gustó es la batería. Dura muy poco. Y eso que solo usamos música y algunos videos de YouTube.

Por: Rommel Yupanqui