Review Alcatel Pop 4 Plus: lo evaluamos y esto opinamos

Los teléfonos más grandes están causando sensación entre las persona. Los usuarios exigen, por el momento, smartphone con mejor audio, mejor batería y hasta mejor resolución y tamaño en la parte frontal, caso así, el de la pantalla.

Uno de los celulares que pretenden brindarte dicha experiencia es el Alcatel Pop 4 Plus, el teléfono de gama alta de Alcatel. ¿Habrá conseguido ser mejor que sus competidores?

Un cuerpo bastante dinámico cuyo nombre ya está sonando en el Perú. Evaluamos el smartphone y esto es lo que opinamos. No te pierdas el siguiente review.

diseño

Alcatel no es que destaque en sus diseño, más bien pretende estar en la sección de los smartphone con características muy similares a los tradicionales. Pero eso no significa que sea malo, por el contrario, tiene a presentar un modelo bastante elegante y sofisticado.

En la parte delantera nos encontramos, como elemento predominante, su pantalla de 5,5 pulgadas. Los marcos no son excesivamente grandes, pero tampoco hay una reducción considerable. El marco inferior está bastante bien aprovechado si tenemos en cuenta que ahí se encuentran los botones capacitivos.

En la parte trasera nos encontramos la cámara, el flash LED y, en la parte inferior, un altavoz con una pequeña protuberancia para no obstruir demasiado el sonido cuando se coloca la mano sobre él. La tapa trasera se puede quitar para acceder a las 2 ranuras para SIM y la de tarjetas microSD.

Por el otro lado, los botones de encendido/apagado y los de audio. Finalmente en la zona superior, está el puerto jack para audífonos y en la inferior, ubicamos la zona de carga, el cual viene implementado el tradicional USB Tipo-B.

Ya tenemos el #Alcatel Pop 4 Idol para prueba #Test #review #tech #smartphone Una publicación compartida de Rommel (@rommelyg) el 14 de Feb de 2017 a la(s) 9:37 PST

pantalla

Sobre la pantalla, ya hemos adelantado, que tiene un tamaño de 5,5 pulgadas y resolución HD (1.280 × 720), dando como resultado una densidad de 267 ppp, y su tecnología es IPS.

Como es de esperar, los colores son bastante naturales debido a la tecnología de esta pantalla, y el brillo es suficiente, aunque bajo la luz solar directa no lo pasará demasiado bien aunque el brillo esté al máximo.

Lo único que encontrarán dificultoso las personas es que este smartphone necesita más de un toque o pulsar la pantalla más fuerte, pues a veces no responde como deberíamos, es el caso cuando escribimos a través de WhatsApp.

procesador

El procesador del Alcatel Pop 4 Plus es el Snapdragon 210, un procesador de 4 núcleos a 1,1 GHz y de 32 bits. Quizás, teniendo en cuenta el precio, se podría haber apostado por un Snapdragon 410 y mejorar este apartado de forma notable. Le acompañan 1,5 GB de RAM.

Lamentablemente si quieres hacer trabajos bastante pesados en el celular, no te lo permitirá pues generarán lags en el dispositivo. No estarás muy contendo que digamos si juegas Pokémon GO, por ejemplo, pues su giroscopio no reacciona excesivamente rápido, aunque no creo que te vaya a estropear ninguna captura.

cámara

Sobre sus cámaras, la principal es de cámara principal es de 8 megapíxeles con apertura de f/2.0, mientras que la delantera es de 5 megapíxeles con apertura f/2.4. En cuanto a vídeo, es capaz de grabar con una resolución máxima de 720p a 30 fps.

¿Será buena? Si tienes óptimas condiciones de luz, pues tus fotos en la computadora serán perfectas. Con poca luz no tendrás más remedio que usar el flash LED, pero tiene el problema de ser demasiado potente. Sin flash, saldrán bastante oscuras y con mucho ruído.

En cuanto al modo HDR, requerirá como 3 o 4 segundos adicionales y el resultado no mejora en exceso, ni siquiera de noche. Algo que se debe solucionar de inmediato. Pero sabemos que por el precio que cuesta este dispositivo, no creo que se obtenga el mejor resultado.

batería

El Alcatel Pop 4 Plus tiene una batería de 2.500 mAh, muy poco para un smartphone de 5.5 pulgadas, pues a mayor número de píxeles que ejecuta la pantalla, mayor consumo.

Si lo usas para revisar tus correos, realizar funciones mínimas, como lo hicimos al inicio, te durará hasta 1 día y medio. Pero si empiezas a correr Facebook, WhatsApp, juegos, Messenger, etc., esta se te irá en menos de 8 horas. Carga tu cargador si es posible.

conclusión

El tamaño de la pantalla está bien, 5.5 pulgadas. Lo malo se encuentra que al tener mucho más flujo de luz, la batería dura muy poco.

La cámara principal en paisajes nocturnos. La falta de luz hace que tus fotos salgan estropeadas. Lo mismo sucede en el caso de que quieras usarlas en el día, deberás tener buen pulso si no quieres que ninguna de tus tomas se arruine.

Por: Rommel Yupanqui (@rommelyg)