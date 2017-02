Review Alcatel Plus 2 en 1: analizamos la tablet convertible y esto opinamos

En la actualidad muchas personas ya no solo están apostando por comprar una tablet con Android, sino en un portatil que pueda no solo ser una pequeña laptop, sino también ser un simple panel fácil de transportar y que no pese demasiado. Ello acompañado de la experiencia que te ofrece Windows.

Una de las que actualmente se encuentran en el mercado es el Alcatel Plus 2 en 1. Este dispositivo se caracteriza por no solo ser una simple tablet, sino venir acompañado de un teclado Qwerty que mejorará más la experiencia con tu dispositivo.

¿Te hace falta una para tu trabajo? ¿Viajas mucho y necesitas realizar tareas básicas en la computadora? ¿Será el Alcaltel Plus 2 en 1 la que resuelva el problema? Probé la convertible durante 3 semanas y este es el resultado.

Ya tenemos el #Alcatel 2 en 1 Plus para evaluación #Unboxing #Tablet #Geek #Test #Windows Una foto publicada por Rommel (@rommelyg) el 19 de Ene de 2017 a la(s) 9:30 PST

diseño

El Alcatel Plus 2 en 1 cuenta con un diseño hecho totalmente de plástico, en este caso de color negro, lo que conlleva a que precio bastante cómodo. Asimismo, el dispositivo tiene un peso 850 gramos (con teclado anexado), muy cómoda para transportar incluso en la mano y no tan pesada como sí lo podría ser una notebook metida en la mochila.

La pantalla del equipo es de 10.1 pulgadas con calidad IPS, destaca además dos bocinas situadas en los laterales, lo que hace que, cuando veas tus videos favoritos o escuches música, se distingan bastante bien el sonido.

En la parte superior de la tablet (vista de forma vertical) se ubica el puerto jack 3.5, el puerto mini HDMI y el puerto para batería USB y conector para tu celular. También en el lado derecho están ubicados el botón de bloqueo y encendido, así como los de volumen.

Finalmente en la parte izquierda los 8 pines magnéticos que lo aseguran al teclado, que describiremos más adelante. ¿Y las cámaras? Pues la primera cámara es de 2 megapíxeles y se encuentra en la zona frontal; la segunda, parte trasera, es de 5 megapíxeles con flash LED.

¿Qué es lo que destacamos? Si te la pasas viendo videos o escribiendo durante largo rato, hemos comprobado que, a pesar de ser de material plástico, no quema en lo absoluto. Muy práctica para chequear todo lo que desees.

teclado

Cuando conectamos la tablet al teclado, nos dimos cuenta de una cosa: es necesaria si es que trabajas demasiado y necesitas escribir tus informes. Lo bueno es que esta Alcatel Plus 2 en 1 viene en un pack práctico que incluye ese teclado Qwerty bastante simple.

Es totalmente de plástico, lo único que debes evitar es que se raye con facilidad. Aunque no tuvimos mucha dificultad con las teclas, donde si hubo inconvenientes fue en el tema del mouse. A veces demoraba mucho en hacer el famoso click o al queres desplazar la barra de alguna web, terminaba abrir otras ventanas.

Cómoda, práctica, hecha para el viajero #Alcatel #Tablet #2en1 #Review #Test #Windows #Tech Una foto publicada por Rommel (@rommelyg) el 13 de Feb de 2017 a la(s) 11:33 PST

Este teclado te permite ubicar la tablet en dos posiciones: la primera, para poder escribir; la segunda, para ver tu contenido multimedia.

Es de muy fácil conexión. Solo necesitas colocar los pines de la tablet sobre la ranura del teclado y listo. Automáticamente se sincronizarán sin ningún problema. Lo único malo es que su batería, de ser un escritor bastante exigente, te durará alrededor de 4 horas. De lo contrario, si usas simplemente el mousepad, demorará hasta un día de uso continuo.

procesador y rendimiento

El procesador del Alcatel Plus 2 en 1 es un Cherry Trail T3 Z8350 con cuatro núcleos corriendo a 1.92 Ghz. A este se le suman 2 GB de RAM que ejecutan sin problemas el sistema operativo y es hardware suficiente para llevar a cabo tareas básicas de ofimática, ligera edición de imágenes, navegación en internet y visualización de contenido de manera eficaz, sin contratiempos y en óptimas condiciones.

Por ejemplo, hemos ejecutado Instagram, Facebook, descargado aplicaciones como Netflix, visto videos en distintos formatos. Llevar a cabo diversas funciones, etc., y no presentamos ningún retraso. Eso sí, si vas a dejar que corran juegos, allí es un peligro, pues o no ejecutará o se volverá demasiado lenta por la poca capacidad que tiene en memoria interna, 32 GB en total.

Respecto al sonido, los altavoces ofrecen un volumen correcto, saturado si se sube el máximo, pero si se mantiene en niveles medios, es correcto; lo mismo sucede con la calidad. Sin duda es una grata sorpresa este desempeño multimedia por encima de la media en este dispositivo. Ello lo comprobamos al momento de ejecutar el Spotify.

batería

La tablet convertible tiene una autonomía sobresaliente que fácilmente alcanza para todo un día de actividades, en promedio unas 10 horas, ello gracias a una batería de 5,830 mAh del tablet con los 2,580 mAh del teclado.

Finalmente, en el segmento de la carga, el tiempo promedio para la tablet fue de aproximadamente dos horas, pero al unir el teclado el tiempo se extiende una hora más.

conclusiones

Debo destacar que es bastante ligera en peso y es de fácil transporte. No ocupará demasiado en la mochila.

Cuenta con un sonido bastante sobresaliente para que puedas ver todo tu contenido multimedia, especial para Netflix y Spotify.

Si quieres redactar tus informes, el teclado y la tablet son muy prácticas en uso y ambas duran en batería más de un día.

Entre lo malo encontramos algunos déficit en el mousepad, pues tiende a colgarse a veces.

La posible unión entre la tablet y el teclado puede generar algunas inteferencias. No se sincronizan tan rápido y a veces tienes que desconectarlos y conectarlos para que nuevamente ambos sean compatibles.

Por: Rommel Yupanqui (@rommelyg)