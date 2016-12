Review Alcatel Idol 4: este es el veredicto final del smartphone

Un smartphone con características de gama alta, a bajo precio y con un diseño bastante relevante, es así como describo el último dispositivo de Lenovo que fue lanzado en el mercado peruano en noviembre pasado. Estoy hablando del Alcatel Idol 4.

Cuando uno adquiere este dispositivo, no solo te encontrarás con el simple teléfono, sino también con una sorpresa más. Alcatel quiere seguir apostando por la realidad virtual y si lo compras, vendrá con unos lentes VR color blanco y de plástico que hará que lleves tu vista a otro mundo.

Pero cuáles son sus mejorías con respecto al Idol 3, en qué se diferencia de otras marcas y qué tan potente puede ser. Tuve la oportunidad de tener el Alcatel Idol 4 durante 3 semanas de prueba y este es el resultado. Mira el veredicto en este review.

Y ya tenemos el #Alcatel #Idol4 para evaluar #Test #Tech #Smartphone #Review Una foto publicada por Rommel (@rommelyg) el 28 de Nov de 2016 a la(s) 6:31 PST

sobre el diseño

Con un cuerpo hecho de plástico y cristal, el Alcatel Idol 4 es un terminal de 5,2 pulgadas bastante elegante. Hay pocos cambios estéticos con respecto a su predecesor, la principal mejora está en los materiales utilizados. El objetivo era subir la sutileza y elegancia al tiempo que se conservaba su forma redondeada.

En la parte frontal, además de la pantalla IPS, no cuenta con botones impresos en la carcasa. En los lados laterales observamos los botones de encendido/apagado, volumen y uno muy similar a los usados por Sony, específicamente para tomar fotos más rápidas.

En la parte superior se encuentra el puerto jack; en la zona inferior, los altavoces y el puerto USB de tipo normal. La parte trasera del Idol 4 está representada por su cámara, el flash y una pieza de vidrio única.

Aunque puede ser bonito, lo único malo de este diseño es que puedes dejar huellas con facilidad en la pantalla. Obligando a que se tenga que limpiar a cada rato y, posiblemente, generando rasguños en el mismo.

sobre la pantalla

Totalmente clásico y sin muchos cambios. El Alcatel Idol 4 tiene un panel Full HD de 1080 × 1920 píxeles que arroja una buena densidad de píxeles de 424 ppi con tecnología LCDIPS.

No es necesario tener que presionar dos veces sobre la pantalla para que abra aplicaciones o la cámara, pues es muy sensible y responde rápido.

En relación a los colores que emite, son bastante vivos y permanecen fieles a la realidad. El contraste y la saturación son también de buena calidad. En el exterior bajo la luz directa del sol el brillo máximo podría ser un poco más alto pero tampoco es una queja. La temperatura de la pantalla se puede ajustar y eso es un punto a favor de este teléfono de gama media.

Alcatel Idol 4 viene connvisores VR gratis #VR #Smartphone #Tech #Geek Una foto publicada por Rommel (@rommelyg) el 28 de Dic de 2016 a la(s) 9:47 PST

sobre el procesador

El Alcatel Idol 4 viene con Android 6.0 Marshmallow, procesador Snapdragon 617 de ocho núcleos a una velocidad máxima de 1,5 GHz. Va acompañado de 3 GB de RAM y 16GB de memoria interna.

En relación al desempeño, no se encontrarán lentitudes cuando se utilicen las aplicaciones más pesadas o jugar tus videojuegos favoritos como Clash of Titans. Sin embargo, ello no garantiza que en algún momento se vaya a colgar. Cosa que solo nos ha pasado una sola vez durante los 21 días de prueba.

Se desconoce si este dispositivo resistirá a una actualización más, es decir, al esperado Android 7.0 Nougat. ¿Resistirá al peso del nuevo software de Google?

sobre la cámara

Uno de los puntos los cuales flaquea. A pesar de tener 13 megapíxeles en la cámara posterior, a veces el sensor de movimiento no es el óptimo y hace que tus imágenes salgan movidas.

A la luz del día, puede que destaque un poco. En la cámara se puede ver bien, pero cuando las pasas a las computadora, estas tienden a distorsionarse y, lo que creías que era una fotografía pastel, acabará siendo algo realmente rara.

Sobre la cámara frontal, debo admitir que está mucho mejor que la posterior. Tiene los píxeles suficientes como para tomarte ese famoso selfie con tus amigos o con tu pareja.

Imágenes tomadas con la cámara de 13 megapíxeles del #Alcatel #Idol4 #Smartphone #Tech #Test #Camera Una foto publicada por Rommel (@rommelyg) el 28 de Dic de 2016 a la(s) 9:48 PST

realidad virtual

El Idol no viene solo. Cuando compres el pack, te regalarán unos lentes para que disfrutes de la realidad virtual como nunca antes. Tan solo debes abrir la parte posterior del módulo de plástico e introducir tu celular de 5.2 pulgadas.

Hasta el momento el Idol 4 es el único que es compatible con este smartphone, pues si intentas colocar otro, o no tendrás cómo poder conectar tus audífonos o simplemente no alcanzará al no tener el tamaño exacto.

batería

La batería del Alcatel Idol 4 es de 2620 mAh y está muy bien optimizada, en reposo consume realmente poco y durante su uso tiene una vida de la misma muy respetable.

En el día a día con un uso totalmente de datos móviles podremos llegar a las 4 horas de pantalla prácticamente, así que si normalmente utilizamos red WiFi, probablemente lleguemos cerca de las 5 horas de pantalla activa.

conclusiones

El Alcatel Idol 4 destaca por su diseño y gran facilidad para meterlo en el bolsillo. Su cubierta es bastante elegante, combinando el plástico, metal y cristal al mismo tiempo.

El precio. Lo que ofrece el Alcatel es una buena tecnología y rendimiento a menor precio.

Lo malo es que algunas veces puedes dejar tus huellas dactilares en la pantalla. Algo que molestará a varios usuarios pues tendrás que limpiarlo constantemente.

La cámara es un punto negativo ya que cuentan con muy poca atracción de luz.

Por: Rommel Yupanqui (@rommelyg)

