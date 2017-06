Por qué ya no debes enviar la foto del "negro de WhatsApp". Esta es la razón

¿Te han hecho alguna vez la broma del “Negro de WhatsApp”? Si abriste la imagen bastante subida de tono, ahora ya nunca más lo volverás a visualizar porque algo está a punto de suceder en la aplicación de mensajería rápida.

Aunque en un inicio fue un boom compartir la imagen del popular personaje de gran dotación, ahora te será imposible ya que algo te sucederá su compartes a cada rato la imagen.

Si muchas personas te han enviado la foto a tu bandeja de mensajes, tu cuenta de WhatsApp simplemente será notificada por la empresa de mensajería y te dirá que ha sido suspendida por un tiempo.

Sucedido ello, no podrás ni escribir mensajes ni mucho menos recibirlo por un tiempo corto. Tampoco podrás realizar llamadas, escuchar mensajes de voz, enviar emoticones, etc.

Si eres una persona que siguió enviando la imagen in cumpliendo las normas de WhatsApp dos veces, tu perfil será eliminado de por vida y nunca más podrás recuperarla a menos que tengas otro número de celular.

¿Por qué sucede? Por enviar contenido pornográfico. Esta función ha estado disponible desde hace mucho tiempo, sólo que muy pocos usuarios la desconocían. Incluso, en la misma web de WhatsApp existe un apartado donde se hace la siguiente consulta: “Has sido suspendido temporalmente de WhatsApp porque demasiadas personas te han bloqueado”. Desde allí varios usuarios piden que se les levante el bloqueo de su cuenta.

Así que ya lo sabes, es mejor llevar la fiesta en paz y dejar de enviar la foto del “negro de WhatsApp” a través de la aplicación, de lo contrario acabarás sin poder comunicarte el resto de tu vida.

Eliminar mensajes

Ten cuidado cuando escribas pues te puedes arrepentir. WhatsApp está preparando la opción para borrar mensajes, pero si lo haces, tu amigo recibirá la alerta de que tu mensaje fue completamente eliminado, originando que el receptor se pregunte: ¿Qué escribiste?

WhatsApp beta for Android 2.17.89: new icon for revoked messages. #hidden pic.twitter.com/FUtzMBAxv1

tus amigos sabrán cuando cambiaste de número

Una característica que llegará también es la posibilidad de que todos tus contactos estén pendientes de si cambiaste o no tu número. Es decir, si lo has hecho, ellos recibirán una alerta y sabrán el nuevo teléfono que tienes.

WhatsApp beta for Windows Phone 2.17.130: new change number feature, to notify your contacts about your new number (DISABLED BY DEFAULT) pic.twitter.com/FpZWHH3MS3