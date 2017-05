Por qué sientes que tu smartphone vibra cuando no lo hace. Esta es la respuesta

¿Alguna vez has estado en la calle y de la nada sentiste que tu smartphone vibraba, pero pensabas que era una alerta de WhatsApp, no había nada? Algunos lo llaman la “vibración fantasma”. Entérate por qué ocurre esto.

Si te respondiste que es pura paranoia, te decimos que estás equivocado. Se trata de algo totalmente normal y le ocurre hasta un 80% de la gente, según explicaba un investigador de la Universidad Sheffield, Tom Stafford, en un artículo para la BBC.

Según Stafford la “vibración fantasma” se da porque es una reacción natural del cerebro, que prefiere un falso aviso a la posibilidad de perder una llamada importante.

Nuestro cerebro recibe cuatro formas diferentes de estímulo: hay estímulo y decide que hubo una vibración; hay estímulo y decide que no lo hay; no hay estímulo y decide que no lo hay; y no hay estímulo pero decide que sí lo hay. Cuando se produce este último caso es cuando se produce la “llamada o notificación fantasma”.

Para prevenir “despistes”, nuestro cerebro tiende a emular estímulos. Nuestro cerebro, por decirlo de alguna forma, odia que perdamos una notificación o una llamada importante.

Por ello, en el caso del teléfono móvil, tiende a interpretar la situación de forma errónea, haciéndonos creer que hemos sentido una vibración cuando, en realidad, no ha sido así.

TODO SOBRE YOUTUBE

YouTube es un portal web en el cual los usuarios pueden subir, bajar, ver y compartir vídeos. Fue creado por tres exempleados de PayPal en febrero de 2005. Posteriormente, en 2006 fue adquirido por Google Inc. por la suma de 1650 millones de dólares.

Esta plataforma aloja una gran cantidad de clips de películas, programas de televisión, videos musicales y contenidos amateur como video blogs y video gaming. Se inició con la publicación de un solo video sobre la fiesta de Chad Hurley y Steve Chen y en la actualidad se cuelgan más de 60 mil videos nuevos cada día.

YouTube es fácil de usar y, además, gratuito. Para ver los videos o enviarlos a otras personas no es necesario registrarse, aunque sí para colocarlos en la página. Los formatos en los que se puede subir el vídeo son: MPEG, AVI, MOV y los utilizados por videocámaras y cámaras integrada en los teléfonos móviles.

Aquí te presentamos 7 trucos que te convertirán en un experto en YouTube.

• Crear un GIF a partir de un video de YouTube: Simplemente añade la palabra GIF al inicio de la URL de YouTube en tu buscador. Automáticamente la página se redirige a gifs.com, donde puedes establecer la duración de tu GIF incluyendo simplemente la URL del vídeo del que lo quieres sacar.

• Página del artista: Para encontrar la página oficial del artista que te gusta, basta con añadir un asterisco al nombre en la barra de búsqueda.

• Para conocer un tema: Para encontrar la canción que aparece de fondo en algún vídeo, y no tienes a mano el Shazam de tu móvil, puedes pegar la URL del vídeo en MooMa.sh. Identificará automáticamente las canciones incluidas en él.

• Eliminar la reproducción automática: YouTube reproduce de forma automática un vídeo tras otro una vez se acaben. Pero esta opción, activada por defecto, se puede revocar. En el lado superior derecho, justo encima de la lista de reproducción, hay un botón de “reproducción automática”; desactívalo para elegir qué vídeo ver después de que el actual finalice.

• Accede a lo último de YouTube: Si quieres probar todo el contenido de YouTube en modo Beta antes de que todo el mundo lo tenga, solo debes acceder a www.youtube.com/testtube para disfrutar de las ideas experimentales de la web.

• Un inicio distinto para los videos: Clickea con el botón derecho del ratón sobre la barra de reproducción aparecen varias opciones: la segunda “copiar la URL del vídeo a partir del minuto actual”, permite compartir el vídeo justo en el punto en el que queremos.

• Atajos: Conocer las teclas que ahorran tiempo para moverse por la página web es una buena idea. La letra K pausa una reproducción o la reinicia, la J atrasa 10 segundos la reproducción y con la L adelantamos 10 segundos, la M quita el sonido del vídeo, el número 0 hace volver al vídeo al inicio.