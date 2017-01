¿Por qué no debes ver contenido para adultos cuando tu Facebook está abierto?

En la actualidad Facebook es la página más solicitada para conocer no sólo qué cosa están haciendo nuestros amigos, sino también para poder saber qué cosa sucede en un instante determinado, subir fotografías, enterarte de los últimos eventos del mes, chatear, etc. Sin embargo, a veces podemos cometer un descuido que nos afectará durante un tiempo.

¿Por qué no debes abrir pornografía cuando tu cuenta de la red social está abierta?: Mark Zuckerberg anunció un buen tiempo que la publicidad que aparece diariamente alrededor de cada perfil refleja los gustos de las personas. Esto se basa en las páginas que el usuario visita de formas externa.

“Nosotros recogemos información cuando usted visita sitios web de terceros, aplicaciones que utilizan nuestros servicios, así como la información que el desarrollador o editor de la aplicación o sitio web proporciona a usted o nosotros”, dice el sitio web de Facebook.

¿Recuerdas esos botones de “Me Gusta” que hay en algunas páginas de adultos y que has pulsado por accidente o creyendo que eran inofensivos? ¿Alguna vez te has registrado en alguna web de adultos accediendo con tu cuenta de Facebook? Si lo has hecho, cometiste graves errores. Pues notarás que la publicidad que te aparece en tu red social estará siempre relacionada a ese lugar que te inscribiste.

Con estas acciones, la plataforma sabe qué tipo de enlaces visitas y hasta qué tipo de pornografía buscas en internet.