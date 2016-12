Pokémon GO tiene una sorpresa para quienes viven en provincias

¿Vives en alguna provincia del país? ¿Te has dado cuenta que existen muy pocas Poképaradas e incluso pocos Pokémon del juego Pokémon GO? Pues esto ya no será un problema pues Niantic ha decidido dar una sorpresa para todos.

Si un jugador vive en una zona en donde no existen muchos espacios para obtener objetos o simplemente no son muy frecuentes algunas criaturas del videojuego de Nintendo, ahora será mucho más emocionante.

Niantic reveló que en los próximos días podrás encontrar mucho más Pokémon en zonas rurales, carreteras o fuera de la ciudad, por lo que podrás encontrar distintos Pokémon en lugares donde anteriormente no había absolutamente nada.

A pesar de que también ha mencionado sobre el incremento de más Poképaradas, este no se ha hecho efectivo de momento. Se espera que el próximo año también se habiliten más Pokémon de Johto.

Trainers, we've observed increased numbers of Pokémon sightings in parks and other outdoor locations in urban and rural areas. — Pokémon GO (@PokemonGoApp) 16 de diciembre de 2016

EL DÍA QUE ASH GANÓ LA LIGA NARANJA

La mayoría cree que Ash Ketchup, el protagonista de Pokémon, pierde todas las ligas en las que participa. Sin embargo, es bueno resaltar que tuvo una increíble victoria en la liga naranja.

En aquella ocasión, su equipo Pokémon, encabezado por Pikachu y Charizard, logró derrotar al poderoso Dragonite de Drake, el campeón de la Liga Naranja. Si quieres revivir ese encuentro, mira este video.

PRIMER EPISODIO DE POKÉMON

Si eres un verdadero fanático de Pokémon, tanto el anime como los videojuegos, deberás recordar el primer episodio de esta serie que marcó el inicio de una gran aventura para Ash Ketchup, un niño de 10 años cuyo único objetivo es volverse un “Maestro Pokémon”.

Para lograrlo, deberá ganar un sinnúmero de batallas al lado de sus inseparables amigos, siendo Pikachu el más querido por todos los fans de Pokémon. Si no recuerdas cómo inicio esta serie, te invitamos a ver el primer episodio. ¿Nostalgia? Mira el episodio en YouTube.

ASH VS GARY

Como se recuerda, durante las primeras temporadas el rival de Ash era Gary, el nieto del profesor Oak que se caracterizaba por su arrogancia y porque siempre trataba mal al protagonista de Pokémon.

Sin embargo, Ash Ketchup se tomó la revancha en la Liga Pokémon y lo venció en una batalla que todavía emociona a quien lo vea. Si quieres revivirla, te invitamos a revisar este genial video.

¿La mejor pelea de Ash

Sin lugar a dudas, la mejor batalla que tuvo Ash Ketchup en la Liga Pokémon fue contra Tobías. En aquella ocasión, el rival de nuestro querido protagonista tenía un invencible darkrai, un pokémon legendario.

En aquella ocasión, Ash utilizó casi todos sus pokémon para vencer a darkrai, el pokémon no pudo ser vencido en aquel torneo. Sin embargo, Tobías tenía otro as bajo la manga: un Latios, otro pokémon legendario.

¿DESEAS TENERMÁSNOTICIASSOBRETECNOLOGÍA? ¡Sigue nuestro Facebook!

NO DEJES DE LEER :

Pokémon GO: conoce la gran sorpresa que prepara Niantic por Navidad

Pokémon GO: captura los Pokémon que aparecen en Sightings con este truco

Pokémon GO: le apareció un Dragonite en Perú y mira lo que causó

Pokémon GO: estos son los Pokémon que encontrarás en Machu Picchu