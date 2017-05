Pokémon GO tiene nuevo rival y seguro lo vas a querer descargar

Pokémon GO es el videojuego de moda entre los fanáticos de Pokémon sin embargo, The Pokémon Company acaba de lanzar una aplicación que busca “arrebatarle la corona” al juego desarrollado por Niantic.

Magikarp Jump, como se llama el nuevo videojuego de The Pokémon Company, tiene una mecánica diferente a Pokémon GO, ya que no tendrás que capturar ninguna criatura, sino entrenarlas, específicamente a Magikarp.

Según detalla The Pokémon Company, el objetivo de “Magikarp Jump” es entrenar al “Magikarp más poderoso del mundo”. Para lograr esto, el pokémón pez deberás pasar una serie de retos, mientras que es ayudado por un Pikachu y Piplup.

Lastimosamente, “Magikarp Jump” solo está disponible para los dispositivos de Apple; sin embargo, su llegada a los Android seria cuestión de semanas. Si quieres probarlo, lo único que debes hacer es entrar a este enlace.

Te invitamos a* echar un vistazo a nuestra galería de fotos que te mostrará una recopilación de imágenes* de “Magikarp Jump”, el juego que busca quitarle la corona a Pokémon GO. ¿Lo logrará? Déjanos un comentario con tu opinión.

