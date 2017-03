Pokémon GO: ¿te salió este mensaje y no puedes entrar? Aquí la solución

Los jugadores de Pokémon GO, el increíble videojuego de realidad aumentada desarrollado por Niantic, están sumanente asustados luego de que a varios les apareciera un peculiar mensaje. ¿De qué se trata?

La mayoría cree que se trata de un baneo; ya que este mensaje suele aparecer cuando Niantic suspende una cuenta de manera permanentemente, ya que el usuario de Pokémon GO infringió las reglas usando bots o programas que falsean la ubicación.

Sin embargo, varios usuarios de Pokémon GO que juegan de manera legal están teniendo este problema. Ellos aseguran que no pueden entrar al juego cuando están usando datos, pero si pueden hacerlo cuando están conectados a una red wifi.

Según detalla The Silph Road, esta advertencia les está apareciendo a algunos usuarios que instalaron la versión 0.59.2 de Pokémon GO en sus Android, por lo que recomendó instalar la versión anterior hasta que Niantic solucione el problema.

En caso no se solucione tu problema instalando la versión anterior de Pokémon GO, lo más seguro es que te han baneado. En ese caso, lo único que puedes hacer es apelar ante Niantic y esperar a que te devuelva tu cuenta.

¿Cómo se apela? Si no has hecho trampa y Niantic ha baneado tu cuenta por error, lo único que debes hacer es entrar a este enlace, cambiar el idioma a “Español” y pulsar el enlace del formulario. Luego deberás escribir tu usuario, correo y explicar que no has hecho trampa.

Un encargado de Niantic se comunicará contigo a la brevedad y te informará si tu cuenta ha sido baneada permanentemente o si se trata de un problema que tiene solución. Echa un vistazo a nuestra galería para más detalles.

Mira el tráiler oficial de Pokémon GO

Primer episodio de Pokémon

Si eres un verdadero fanático de Pokémon, tanto el anime como los videojuegos, deberás recordar el primer episodio de esta serie que marcó el inicio de una gran aventura para Ash Ketchum, un niño de 10 años cuyo único objetivo es volverse un “Maestro Pokémon”.

Para lograrlo, deberá ganar un sinnúmero de batallas al lado de sus inseparables amigos, siendo Pikachu el más querido por todos los fans de Pokémon. Si no recuerdas cómo inicio esta serie, te invitamos a ver el primer episodio. ¿Nostalgia? Mira el episodio en YouTube.

El día que Ash ganó la Liga Naranja

La mayoría cree que Ash Ketchum, el protagonista de Pokémon, pierde todas las ligas en las que participa. Sin embargo, es bueno resaltar que tuvo una increíble victoria en la liga naranja.

En aquella ocasión, su equipo Pokémon, encabezado por Pikachu y Charizard, logró derrotar al poderoso Dragonite de Drake, el campeón de la Liga Naranja. Si quieres revivir ese encuentro, mira este video.

Ash vs. Gary

Como se recuerda, durante las primeras temporadas el rival de Ash era Gary, el nieto del profesor Oak que se caracterizaba por su arrogancia y porque siempre trataba mal al protagonista de Pokémon.

Sin embargo, Ash Ketchum se tomó la revancha en la Liga Pokémon y lo venció en una batalla que todavía emociona a quien lo vea. Si quieres revivirla, te invitamos a revisar este genial video.

