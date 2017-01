Pokémon GO se actualiza pero cambios decepcionan al mundo entero

Desde el año pasado que Niantic no ha actualizado la aplicación de Pokémon GO. Muchos esperan con ansias algo bastante increíble como las batallas, los intercambios, entre otras cosas. Ante este pedido, la app se modificó, pero terminó por molestar al mundo entero.

Y es que tal y como ha anunciado la cuenta oficial de Twitter del videojuego, el parche 0.53.2 para Android y el 1.23.2 para iOS tan solo añade el idioma coreano con motivo del lanzamiento de Pokémon GO en Corea del Sur, uno de los pocos países importantes que seguían sin recibir esta peculiar propuesta portátil.

Trainers, Pokémon GO is being updated to version 0.53.2 for Android and 1.23.2 for iOS for Korean language support.