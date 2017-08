Pokémon GO Plus Deluxe: mira todo lo que trae la caja

Nintendo ha decidido lanzar una nueva versión de la Pokémon GO Plus, la pulsera de Niantic que te permite capturar pokémon sin usar tu smartphone, la cual (lastimosamente) solo se vendería en Japón… al menos por ahora.

Pokémon GO Plus Deluxe, como se llama esta nueva versión de la popular pulsera de Niantic, no vendrá sola, ya que traerá varias cosas que cualquier fanático de esta franquicia de videojuegos quisiera tener.

Lo más atractivo de la caja, sin lugar a dudas, es la clásica Pokémon GO Plus, una pulsera con la cual puedes capturar pokémon pulsando solo un botón y que también te permite girar poképaradas, todo sin usar tu smartphone.

Sin embargo, la caja de la Pokémon GO Plus Deluxe trae lo siguiente:

1. Una batería externa (Power Bank) de 10.000 mAh y con forma de pokébola.

2. Un anillo para acoplar nuestro Pokémon Go Plus en nuestro dedo.

3. Stickers de la Superball, Ultraball y Masterball.

4. Una batería extra para la Pokémon GO Plus.

5. Un destornillador con forma de Pokébola para poder cambiar la batería de tu Pokémon GO Plus.

Por el momento, el Pokémon GO Plus Deluxe solo podrá comprarse en Japón a partir del 9 de agosto y tendrá un precio de 8.550 yenes. En caso tenga éxito, posiblemente llegue a otras regiones.

Te invitamos a echar un vistazo a nuestra galería que te mostrará imágenes de todas las cosas que vienen dentro de la caja de la Pokémon GO Plus Deluxe. ¿Te animarías a comprarla?

