Pokémon GO: el Pikachu navideño tiene un "easter egg" y no te diste cuenta

Hace unos días, Niantic sorprendió a los fanáticos de Pokémon GO cuando anunció que hasta el 29 de diciembre, todos los Pikachu que aparezcan en el juego tendrán un simpático gorro navideño. ¿Ya tienes el tuyo?

Si la respuesta es afirmativa, entonces debes saber que el simpático Pikachu navideño esconde un “easter egg” que ha pasado desapercibido para la mayoría de jugadores de Pokémon GO, excepto para un usuario de Reddit que hizo público su hallazgo.

De acuerdo a FrankieTAE, como se llama este usuario de Reddit, todos los jugadores de Pokémon GO pueden cambiar la orientación del gorro navideño de Pikachu si siguen los pasos que te mostramos a continuación.

1. Activar el Ahorro de Energía en el teléfono.

2. Seleccionar al Pikachu con el gorro navideño.

3. Girar el teléfono y ponerlo boca abajo.

4. Esperar unos segundos.

5. Girarlo nuevamente para observar como el gorro ha girado.

Como podrás observar en nuestra galería, el “easter egg” funciona a la perfección y el gorro de Pikachu cambia de posición; sin embargo, en algunos dispositivos antiguos el truco no se puede realizar.

Si todavía no has encontrado tu Pikachu navideño, no debes preocuparte, ya que hemos recopilado una serie de lugares donde los usuarios de Pokémon GO han asegurado que aparece muy seguido. Entra aquí y revísala.

Mira el tráiler oficial de Pokémon GO

Primer episodio de Pokémon

Si eres un verdadero fanático de Pokémon, tanto el anime como los videojuegos, deberás recordar el primer episodio de esta serie que marcó el inicio de una gran aventura para Ash Ketchum, un niño de 10 años cuyo único objetivo es volverse un “Maestro Pokémon”.

Para lograrlo, deberá ganar un sinnúmero de batallas al lado de sus inseparables amigos, siendo Pikachu el más querido por todos los fans de Pokémon. Si no recuerdas cómo inicio esta serie, te invitamos a ver el primer episodio. ¿Nostalgia? Mira el episodio en YouTube.

El día que Ash ganó la Liga Naranja

La mayoría cree que Ash Ketchum, el protagonista de Pokémon, pierde todas las ligas en las que participa. Sin embargo, es bueno resaltar que tuvo una increíble victoria en la liga naranja.

En aquella ocasión, su equipo Pokémon, encabezado por Pikachu y Charizard, logró derrotar al poderoso Dragonite de Drake, el campeón de la Liga Naranja. Si quieres revivir ese encuentro, mira este video.

Ash vs. Gary

Como se recuerda, durante las primeras temporadas el rival de Ash era Gary, el nieto del profesor Oak que se caracterizaba por su arrogancia y porque siempre trataba mal al protagonista de Pokémon.

Sin embargo, Ash Ketchum se tomó la revancha en la Liga Pokémon y lo venció en una batalla que todavía emociona a quien lo vea. Si quieres revivirla, te invitamos a revisar este genial video.

¿La mejor pelea de Ash

Sin lugar a dudas, la mejor batalla que tuvo Ash Ketchum en la Liga Pokémon fue contra Tobías. En aquella ocasión, el rival de nuestro querido protagonista tenía un invencible darkrai, un pokémon legendario.

En aquella ocasión, Ash utilizó casi todos sus pokémon para vencer a darkrai, el pokémon no pudo ser vencido en aquel torneo. Sin embargo, Tobías tenía otro as bajo la manga: un Latios, otro pokémon legendario.

Adiós Butterfree

Pokémon es un anime que tiene muchos capítulos que tocaron nuestro corazón, uno de ellos, y que todavía hace llorar a miles de fanáticos de la franquicia, es aquel donde Ash Ketchum libera a Butterfree. ¿Lo recuerdas?

