Pokémon GO: peruano creía poder vencer a Moltres él solo y pasó esto

No hay duda de que Moltres es el pokémon legendario más débil de Pokémon GO sin embargo, no hay que subestimarlo, ya que una mala estrategia puede hacerte perder vergonzosamente, como le ocurrió a este entrenador de nacionalidad peruana.

Coleccionista Minos, como se llama este jugador de Pokémon GO, vio un popular video en el que 2 entrenadores asiáticos lograron derrotar a Moltres en una Incursión legendaria y quiso hacer lo mismo.

Sin embargo, este jugador de Pokémon GO quiso enfrentar a Moltres sin ayuda. Esto sumado a su mala elección de pokémon, hizo que el ave legendaria le diera una paliza que ha provocado burlas en YouTube.

Como podrás observar en el video, todos los pokémon que elige este entrenador peruano de Pokémon GO son fácilmente derrotados por Moltres, quien en ningún momento sufre un daño significativo.

¿Dos entrenadores derrotaron a Moltres?

Aunque cueste creerlo, dos entrenadores de Pokémon GO lograron vencer a Moltres utilizando un equipo de poderosos Golem, los cuales pudieron derrotar al ave legendaria en el tiempo establecido. Mira aquí el video.

