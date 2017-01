Pokémon GO: ¿no puedes entrar a tu cuenta? debes seguir estos pasos

Hace unos días, Niantic comenzó el baneo masivo de hackers de Pokémon GO, esto ha provocado miedo en los jugadores legales, pues algunos no pueden entrar a sus cuentas. ¿Te ha pasado? Si la respuesta es afirmativa, esto te interesará.

A través de las redes sociales, principalmente Facebook, los usuarios de PokémonGO que no utilizan hack se están quejando de que no pueden entrar al juego, esto luego de instalar la actualización que Niantic lanzó hace poco.

Según detallaron estos usuarios, desde que instalaron la actualización de Pokémon GO el juego demora más en cargar y, en ocasiones, les aparece un mensaje que les dice que “No se ha podido iniciar sesión”.

Y por más que pulsaran repetidamente “Reintentar”, ninguno podía acceder a su cuenta, algo que asustó a muchos, ya que la mayoría piensa que Niantic los ha baneado de Pokémon GO. Sin embargo, no es así.

Si este problema te está afectando, o conoces a algún amigo que lo está padeciendo, te recomendamos seguir los pasos que te mostramos en nuestra galería que te ayudarán a arreglar tu Pokémon GO.

Mira el tráiler oficial de Pokémon GO

Primer episodio de Pokémon

Si eres un verdadero fanático de Pokémon, tanto el anime como los videojuegos, deberás recordar el primer episodio de esta serie que marcó el inicio de una gran aventura para Ash Ketchum, un niño de 10 años cuyo único objetivo es volverse un “Maestro Pokémon”.

Para lograrlo, deberá ganar un sinnúmero de batallas al lado de sus inseparables amigos, siendo Pikachu el más querido por todos los fans de Pokémon. Si no recuerdas cómo inicio esta serie, te invitamos a ver el primer episodio. ¿Nostalgia? Mira el episodio en YouTube.

El día que Ash ganó la Liga Naranja

La mayoría cree que Ash Ketchum, el protagonista de Pokémon, pierde todas las ligas en las que participa. Sin embargo, es bueno resaltar que tuvo una increíble victoria en la liga naranja.

En aquella ocasión, su equipo Pokémon, encabezado por Pikachu y Charizard, logró derrotar al poderoso Dragonite de Drake, el campeón de la Liga Naranja. Si quieres revivir ese encuentro, mira este video.

Ash vs. Gary

Como se recuerda, durante las primeras temporadas el rival de Ash era Gary, el nieto del profesor Oak que se caracterizaba por su arrogancia y porque siempre trataba mal al protagonista de Pokémon.

Sin embargo, Ash Ketchum se tomó la revancha en la Liga Pokémon y lo venció en una batalla que todavía emociona a quien lo vea. Si quieres revivirla, te invitamos a revisar este genial video.

