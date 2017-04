Pokémon GO: Niantic revela por qué todavía no añade a Delibird y Smeargle

Hace unos meses, Niantic habilitó a los pokémon de la región Johto en Pokémon GO sin embargo, hubo dos pokémon (que no son legendarios) que todavía no han sido añadidos al juego. ¿Por qué? El CEOJohn Hanke dio la respuesta.

Durante una entrevista al portal WWG, el CEO de Niantic comentó sobre todas las novedades que llegarán a Pokémon GO, siendo la más importante la habilitación de los pokémon legendarios de la primera generación: Mew, MewTwo, Zapdos, Articuno y Moltres.

Según detalló John Hanke, los usuarios de Pokémon GO que capturen pokémon legendarios podrán utilizarlos en los gimnasios; sin embargo, solamente habrá un único líder, esto debido a que estas criaturas tendrán estadísticas altas.

Otras de las novedades que Niantic pronto habilitará en Pokémon GO serán las batallas pokémon de uno contra uno, una característica que, según John Hanke, será habilitada “muy pronto”.

Finalmente, el CEO de Niantic explicó por qué todavía no han habilitado a Smeargle y Delibird en Pokémon GO. Según Hanke, esto se debe a que estos pokémon, al igual que Ditto, tienen movimientos únicos.

Es decir, Ditto solo puede usar transformación en los juegos clásicos; sin embargo, Niantic le agregó un movimiento físico, ya que todos los pokémon de Pokémon GO tienen dos movimientos.

Si eres un fanático de Pokémon, y no juegas Pokémon GO por moda, seguramente sabrás que Delibird tiene un solo movimiento llamado “Presente” que dañar a un Pokémon al azar, mientras que Smeargle tiene el movimiento “Esquema” que copia el último movimiento usado por el rival.

Mira el tráiler oficial de Pokémon GO

Primer episodio de Pokémon

Si eres un verdadero fanático de Pokémon, tanto el anime como los videojuegos, deberás recordar el primer episodio de esta serie que marcó el inicio de una gran aventura para Ash Ketchum, un niño de 10 años cuyo único objetivo es volverse un “Maestro Pokémon”.

Para lograrlo, deberá ganar un sinnúmero de batallas al lado de sus inseparables amigos, siendo Pikachu el más querido por todos los fans de Pokémon. Si no recuerdas cómo inicio esta serie, te invitamos a ver el primer episodio. ¿Nostalgia? Mira el episodio en YouTube.

El día que Ash ganó la Liga Naranja

La mayoría cree que Ash Ketchum, el protagonista de Pokémon, pierde todas las ligas en las que participa. Sin embargo, es bueno resaltar que tuvo una increíble victoria en la liga naranja.

En aquella ocasión, su equipo Pokémon, encabezado por Pikachu y Charizard, logró derrotar al poderoso Dragonite de Drake, el campeón de la Liga Naranja. Si quieres revivir ese encuentro, mira este video.

