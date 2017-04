Pokémon GO: Niantic lanza nueva actualización y trae todo esto

FANTÁSTICO. Niantic acaba de lanzar una nueva actualización de Pokémon GO que, entre otras novedades, añade una nueva imagen principal donde veremos a Steelix, en lugar de los pokémon bebés de la región Johto.

Según detalló Niantic, la versión 0.61.0 de Pokémon GO para los dispositivos Android y la versión 1.31.0 para iOS traerá soporte de idioma chino tradicional al juego y algunas correcciones de texto menores.

De igual manera, la última versión de Pokémon GO ha actualizado la barra de desplazamiento de la pantalla de la colección de Pokémon. Como verás, son cambios menores que no tienen mucha relevancia.

Trainers, Pokémon GO is being updated to version 0.61.0 for Android and 1.31.0 for iOS. Release notes here: https://t.co/JGyRVgkBpa