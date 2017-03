Pokémon GO: Niantic lanza actualización y anuncia este "mini-evento"

FANTÁSTICO. Los fanáticos de Pokémon GO están que saltan en un pie luego de que Niantic lanzara una increíble actualización del juego y un “mini-evento” que tendrá como protagonistas principales a los pokémon de agua.

A través de un breve comunicado, Niantic anunció que la nueva actualización de Pokémon GO para los dispositivos Android e iOS tendrá increíbles novedades, una de ellas involucra a los objetos evolutivos.

Como se sabe, los objetos evolutivos de Pokémon GO (Revevimiento metálico, Roca del Rey, Escama dragón, Mejora o Piedra solar) se obtienen en las poképaradas; sin embargo, su aparición es muy escasa y pocos jugadores los tienen.

Trainers, Pokémon GO is being updated to version 0.59.1 for Android and 1.29.1 for iOS. Release notes here: https://t.co/vXBiZPHsh6