Pokémon GO: Niantic hizo pequeño cambio en esta imagen y no lo notaste

Hace unas semanas, Niantic cambió la imagen que sale cuando abrimos Pokémon GO. El Gengar del evento de Halloween fue cambiado por una adorable foto navideña donde podemos observar a un Pikachu, Squirtle, entre otros pokémon.

Como se sabe, Niantic hace poco anunció que del 25 de diciembre de 2016 hasta el 3 de enero de 2017, las Poképaradas brindarán una incubadora de un solo uso cada la primera vez que se haga girar el disco.

De igual manera, aumentarán las posibilidades de encontrar huevos que contengan a Togepi, Pichu, Elekid, Clefa, entre otros pokémon bebés de la región Johto que Niantic acaba de habilitar hace algunas semanas.

Asimismo, la compañía aseguró que los módulos cebo durarán una hora y no media hora y que los simpáticos Pikachu con gorro navideño seguirán apareciendo en el juego hasta la tarde del 3 de enero, esto debido a que muchos todavía no lo atrapan.

Finalmente, Niantic hizo un anuncio que impactó a todos los fanático de Pokémon GO: A partir del 30 de diciembre hasta el 8 de enero será más probable encontrar a Bulbasar, Charmander y Squirtle, los pokémon iniciales de Kanto.

Aunque el evento de Navidad de Pokémon GO no fue lo que muchos esperaron, lo cierto es que trajo un nuevo cambio en esta imagen y que la mayoría de usuarios ni siquiera han notado. ¿Te diste cuenta? Si no es así, revisa nuestra galería de fotos.

Mira el tráiler oficial de Pokémon GO

Primer episodio de Pokémon

Si eres un verdadero fanático de Pokémon, tanto el anime como los videojuegos, deberás recordar el primer episodio de esta serie que marcó el inicio de una gran aventura para Ash Ketchum, un niño de 10 años cuyo único objetivo es volverse un “Maestro Pokémon”.

Para lograrlo, deberá ganar un sinnúmero de batallas al lado de sus inseparables amigos, siendo Pikachu el más querido por todos los fans de Pokémon. Si no recuerdas cómo inicio esta serie, te invitamos a ver el primer episodio. ¿Nostalgia? Mira el episodio en YouTube.

El día que Ash ganó la Liga Naranja

La mayoría cree que Ash Ketchum, el protagonista de Pokémon, pierde todas las ligas en las que participa. Sin embargo, es bueno resaltar que tuvo una increíble victoria en la liga naranja.

En aquella ocasión, su equipo Pokémon, encabezado por Pikachu y Charizard, logró derrotar al poderoso Dragonite de Drake, el campeón de la Liga Naranja. Si quieres revivir ese encuentro, mira este video.

Ash vs. Gary

Como se recuerda, durante las primeras temporadas el rival de Ash era Gary, el nieto del profesor Oak que se caracterizaba por su arrogancia y porque siempre trataba mal al protagonista de Pokémon.

Sin embargo, Ash Ketchum se tomó la revancha en la Liga Pokémon y lo venció en una batalla que todavía emociona a quien lo vea. Si quieres revivirla, te invitamos a revisar este genial video.

