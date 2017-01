Pokémon GO: Niantic escucha a usuarios y lanza nueva actualización

Aunque la popularidad de Pokémon GO, el increíble videojuego de realidad aumentada desarrollado por Niantic, ha caído en los últimos meses, lo cierto es que todavía hay miles de personas que se divierten atrapando pokémon.

Desde hace varias semanas, los usuarios de Pokémon GO están muy enojados con Niantic, debido a que todavía no añade grandes novedades, como la inclusión de los pokémon de la región Johto, el intercambio pokémon, las batallas pokémon, etc.

De igual manera, la última actualización de Pokémon GO trajo consigo un sinnúmero de problemas que los usuarios notaron de inmediato: el juego demoraba más en cargar y en ocasiones ni siquiera abría, sobretodo cuando lo usábamos con datos.

Si tu fuiste uno de los afectados, pues debes saber que Niantic ha escuchado tus quejas y muy pronto estará disponible una nueva actualización de Pokémon GO que corregirá estos errores.

A través de su Facebook oficial, Niantic publicó un comunicado que anunciaba que Pokémon GO está en proceso de ser actualizado a la versión 0.55.0 para los dispositivos Android y 1.25.0 para los dispositivos iOS.

Entre las principales novedades de esta actualización de Pokémon GO, se encuentra una que seguro gustará a los usuarios de Android: se ha reducido el tiempo de carga inicial, es decir, el juego abrirá más rápido.

De igual manera, se han resuelto los problemas de conectividad de Android para el accesorio Pokémon GO Plus. Asimismo, se ha añadido una compatibilidad integrada de iOS con sillas de ruedas para utilizar con los Apple Watch.

Por el momento, se desconoce cuándo llegará una gran actualización de Pokémon GO, que incluya nuevos pokémon, combates pokémon, intercambio pokémon, entre otras características esperadas por los usuarios.

Mira el tráiler oficial de Pokémon GO

Primer episodio de Pokémon

Si eres un verdadero fanático de Pokémon, tanto el anime como los videojuegos, deberás recordar el primer episodio de esta serie que marcó el inicio de una gran aventura para Ash Ketchum, un niño de 10 años cuyo único objetivo es volverse un “Maestro Pokémon”.

Para lograrlo, deberá ganar un sinnúmero de batallas al lado de sus inseparables amigos, siendo Pikachu el más querido por todos los fans de Pokémon. Si no recuerdas cómo inicio esta serie, te invitamos a ver el primer episodio. ¿Nostalgia? Mira el episodio en YouTube.

El día que Ash ganó la Liga Naranja

La mayoría cree que Ash Ketchum, el protagonista de Pokémon, pierde todas las ligas en las que participa. Sin embargo, es bueno resaltar que tuvo una increíble victoria en la liga naranja.

En aquella ocasión, su equipo Pokémon, encabezado por Pikachu y Charizard, logró derrotar al poderoso Dragonite de Drake, el campeón de la Liga Naranja. Si quieres revivir ese encuentro, mira este video.

Ash vs. Gary

Como se recuerda, durante las primeras temporadas el rival de Ash era Gary, el nieto del profesor Oak que se caracterizaba por su arrogancia y porque siempre trataba mal al protagonista de Pokémon.

Sin embargo, Ash Ketchum se tomó la revancha en la Liga Pokémon y lo venció en una batalla que todavía emociona a quien lo vea. Si quieres revivirla, te invitamos a revisar este genial video.

