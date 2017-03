Pokémon GO: Niantic confirma intercambio pokémon y así será

John Hanke, el CEO de Niantic, reveló que muy pronto los jugadores de Pokémon GO podrán intercambiar pokémon con sus amigos, una esperada característica que los usuarios han estado pidiendo a gritos desde hace algún tiempo.

Como se sabe, el intercambio pokémon es una característica que ya hemos visto en los juegos clásicos de Nintendo que te permite completar la pokédex, ya que puedes tener un pokémon que, por algún motivo, no puedes capturar.

La mayoría de jugadores de Pokémon GO, sobretodo en Perú y Latinoamérica, están entusiasmados con el intercambio de pokémon en Pokémon GO, ya que podrían tener pokémon regionales, como Tauros, Mr. Mime, etc.

Lamentablemente, el CEO de Niantic aseguró que los usuarios de Pokémon GO que deseen intercambiar pokémon deberán están cerca físicamente, es decir, no podrás cambiar con personas de otros continentes.

Según detalló Hanke, el principal objetivo de Pokémon GO es la interacción entre los usuarios, por ese motivo, transferir un pokémon a distancia no está en sus planes, al menos por el momento.

Mira el tráiler oficial de Pokémon GO

Primer episodio de Pokémon

Si eres un verdadero fanático de Pokémon, tanto el anime como los videojuegos, deberás recordar el primer episodio de esta serie que marcó el inicio de una gran aventura para Ash Ketchum, un niño de 10 años cuyo único objetivo es volverse un “Maestro Pokémon”.

Para lograrlo, deberá ganar un sinnúmero de batallas al lado de sus inseparables amigos, siendo Pikachu el más querido por todos los fans de Pokémon. Si no recuerdas cómo inicio esta serie, te invitamos a ver el primer episodio. ¿Nostalgia? Mira el episodio en YouTube.

El día que Ash ganó la Liga Naranja

La mayoría cree que Ash Ketchum, el protagonista de Pokémon, pierde todas las ligas en las que participa. Sin embargo, es bueno resaltar que tuvo una increíble victoria en la liga naranja.

En aquella ocasión, su equipo Pokémon, encabezado por Pikachu y Charizard, logró derrotar al poderoso Dragonite de Drake, el campeón de la Liga Naranja. Si quieres revivir ese encuentro, mira este video.

Ash vs. Gary

Como se recuerda, durante las primeras temporadas el rival de Ash era Gary, el nieto del profesor Oak que se caracterizaba por su arrogancia y porque siempre trataba mal al protagonista de Pokémon.

Sin embargo, Ash Ketchum se tomó la revancha en la Liga Pokémon y lo venció en una batalla que todavía emociona a quien lo vea. Si quieres revivirla, te invitamos a revisar este genial video.

¿La mejor pelea de Ash

Sin lugar a dudas, la mejor batalla que tuvo Ash Ketchum en la Liga Pokémon fue contra Tobías. En aquella ocasión, el rival de nuestro querido protagonista tenía un invencible darkrai, un pokémon legendario.

En aquella ocasión, Ash utilizó casi todos sus pokémon para vencer a darkrai, el pokémon no pudo ser vencido en aquel torneo. Sin embargo, Tobías tenía otro as bajo la manga: un Latios, otro pokémon legendario.

