Pokémon GO: Niantic confirma caída de servidores y genera graciosos memes

Los servidores de Pokémon GO, el increíble juego de realidad aumentada desarrollado por Niantic, se cayeron a nivel mundial Este incidente fue aprovechado por los usuarios de las redes sociales para crear divertidos memes.

A través de su cuenta de Facebook, Niantic reveló que están experimentando problemas con servidores de PokémonGO y que una vez que solucionen el incidente lanzarán una actualización del videojuego.

Vale resaltar que esta no sería la primera vez que los servidores de Pokémon GO se caen. Anteriormente, Niantic experimentó los mismos problemas y los solucionó rápidamente; sin embargo, eso no lo alejó de los memes.

Te invitamos a echar un vistazo a nuestra galería de fotos que te mostrará los mejores memes que ha dejado la caída mundial de Pokémon GO, el increíble videojuego de realidad aumentada desarrollado por Niantic.

Mira el tráiler oficial de Pokémon GO

Primer episodio de Pokémon

Si eres un verdadero fanático de Pokémon, tanto el anime como los videojuegos, deberás recordar el primer episodio de esta serie que marcó el inicio de una gran aventura para Ash Ketchum, un niño de 10 años cuyo único objetivo es volverse un “Maestro Pokémon”.

Para lograrlo, deberá ganar un sinnúmero de batallas al lado de sus inseparables amigos, siendo Pikachu el más querido por todos los fans de Pokémon. Si no recuerdas cómo inicio esta serie, te invitamos a ver el primer episodio. ¿Nostalgia? Mira el episodio en YouTube.

El día que Ash ganó la Liga Naranja

La mayoría cree que Ash Ketchum, el protagonista de Pokémon, pierde todas las ligas en las que participa. Sin embargo, es bueno resaltar que tuvo una increíble victoria en la liga naranja.

En aquella ocasión, su equipo Pokémon, encabezado por Pikachu y Charizard, logró derrotar al poderoso Dragonite de Drake, el campeón de la Liga Naranja. Si quieres revivir ese encuentro, mira este video.

