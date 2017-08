Pokémon GO: "Luzu peruano" finalmente consigue su Moltres y reacciona así

Hace unas semanas, un youtuber peruano se volvió “famoso” en las redes sociales por autodenominarse “Luzu peruano” y por tratar de vencer él solo a Moltres, uno de los pokémon legendarios de Pokémon GO.

Como se recuerda, en aquella ocasión, Coleccionista Minos, como se llama este usuario de YouTube, subió un video en el que intentó vencer a Moltres él solo, ya que había visto un video en el que 2 entrenadores asiáticos de Pokémon GO lo lograron.

El resultado no fue el esperado para el autodenominado “Luzu peruano” y fue la burla de los usuarios de Pokémon GO por varios días, ya que su estrategia para enfrentar a Moltres no fue la correcta, por lo que el ave legendaria le dio una paliza.

Sin embargo, el “Luzu peruano” no se rindió y en esta ocasión enfrentó a Moltres en grupo. Para su buena suerte, pudo atrapar a esta ave legendaria de fuego y compartió su emotiva reacción en YouTube.

Es bueno resaltar que Moltres no fue el primer pokémon legendario de Pokémon GO que el “Luzu peruano” enfrenta por sí solo. Anteriormente, hizo lo mismo con Articuno, Lugia, Zapdos y también Tyranitar.

Solo contra Zapdos

Solo contra Lugia

Solo contra Articuno

Solo contra Tyranitar

No dejes de leer

WhatsApp: usa canción de Shakira para trolear a su exnovia y ella le dice esto

WhatsApp: ¿sueles eliminar las conversaciones? Lee esto urgente

Google Traductor: si escribes Mariah Carey te saldrá algo curioso

Pokémon GO: ¿Niantic habilitará las megaevoluciones en los gimnasios?

Zenfone 4: conoce los 4 nuevos smartphone que acaba de lanzar ASUS

YouTube: ahora sabrás cuántos están viendo un vídeo al mismo tiempo

iPhone 8: revelan el imponente lugar donde Apple presentará el teléfono

WhatsApp: creyó que le había salido una verruga y en verdad era esto