Pokémon GO: "Luzu peruano" enfrentó a Zapdos él solo y ocurrió esto

Para vencer a un pokémon legendario en Pokémon GO es necesario enfrentarlo en grupo, ya que un solo entrenador jamás le hará daño; sin embargo, el autodenominado “Luzu peruano” intentó derrotar a Zapdos y su fallo se ha vuelto viral.

A través de su canal de YouTube, este entrenador peruano de Pokémon GO compartió un video en el que se puede observar cómo desafía a Zapdos él solo y fracasa de manera épica, generando risas a quienes miran dicho material.

Como podrás observar en nuestra galería, el autodenominado “Luzu peruano” no es muy fan de esta franquicia, ya que se confundió y dijo que Zapdos fue el pokémon legendario que Ash Ketchum vio en el primer episodio del anime.

Como recordaremos, en aquel capítulo no aparece Zapdos, sino un Ho-oH de color dorado que volaba camino al arcoíris. Este no fue el único fail de este entrenador de Pokémon GO, quien creyó hasta el final que podía ganar.

¿Es posible ganarle a Zapdos si lo enfrentas solo? Por ningún motivo; sin embargo, existe un video en el que tres entrenadores de Pokémon GO nivel 40 pudieron derrotar a este pokémon legendario utilizando solo a Golem.

Mira el tráiler oficial de Pokémon GO

