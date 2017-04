Pokémon GO: ¿juego invade nuestra privacidad? Esto debes saber urgente

¿Has jugado Pokémon GO alguna vez? Quizá te pareció divertido haber capturado a Charmander, Squirtle o Bulbasaur al iniciar el juego, sin embargo, el haber obtenido tu primer Pokémon te puede costar muy caro.

Resulta que el juego no es tan inofensivo que digamos, al contrario, este puede registrar todos nuestros movimientos. De la misma forma que otra aplicación que tenemos en nuestro teléfono, Pokemon GO almacena datos y nos pide permiso para tomar algunos de ellos.

Sin embargo, como sucede la mayoría de las veces, cuando instalamos este juego no somos 100% conscientes de lo que estamos aceptando.

De forma tal que no solo tomará prestado tu ubicación, sino también sabrá en qué lugares has estado y cuánto tiempo de permanencia te has quedado, eso en el caso de las Poképaradas.

Asimismo, tomará prestada tu cámara no solo para la realidad aumentada, sino también para ver tus fotografías almacenadas en el teléfono. Finalmente conocerá si has entrado a un lugar privado sin ningún tipo de permiso, como el caso de las Poképaradas.

“The Pokemon Company es la responsable de dónde se ubican las Pokeparadas. Así, el objetivo de la demanda es obligar a la compañía a reubicar algunas de las Pokeparadas actuales para que comunidades de vecinos y propietarios de viviendas unifamiliares puedan disfrutar de su hogar con total tranquilidad”, indica la página androidphoria.

¿Alguna vez has aceptado todo lo que te pide Pokémon GO antes de que inicies el juego? Si no quieres que nadie sepa dónde estuviste, pues es mejor que borres todo registro hecho por el juego borrándolo totalmente.

