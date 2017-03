Pokémon GO: hallan truco para burlar el límite de velocidad

Hace unos meses, Niantic agregó un límite de velocidad para que los usuarios de Pokémon GO no puedan jugar si se mueven a más de 50 kilómetros por hora, esto para evitar que sufran accidentes automovilísticos.

Como se sabe, cuando un jugador de PokémonGO sobrepasa esta velocidad, le aparece un mensaje que le indica que “Va muy rápido” y que no debe jugar mientras conduce. Para borrarlo, solamente se tendrá que pulsar “Soy un pasajero”.

Lamentablemente, cuando sobrepasamos el límite de velocidad en Pokémon GO, podemos notar que el juego no nos contabiliza la distancia recorrida. De igual manera, aparecen muy pocos pokémon para capturar, incluso a veces no sale ninguno.

Sin embargo, un usuario de Reddit acaba de descubrir un método muy eficaz que permitirá a los jugadores de Pokémon GOburlar el límite de velocidad de velocidad impuesto por Niantic. ¿Quieres aprenderlo? Sigue leyendo.

De acuerdo al usuario de Reddit, si un jugador de Pokémon GO abre y cierra de inmediato su diario en el juego, tendrá un periodo de tiempo en el que el juego no hará un seguimiento del límite de velocidad.

Vale resaltar que este truco solamente lo deberás utilizar cuando vayas como pasajero. Por ningún motivo deberás aplicarlo mientras conduces un vehículo, ya que podrías sufrir un accidente.

Te invitamos a echar un vistazo a nuestra galería que te mostrará un método eficaz para atrapar pokémon mientras viajas en auto como pasajero. Revísalo, te aseguramos que te sorprenderás.

Primer episodio de Pokémon

Si eres un verdadero fanático de Pokémon, tanto el anime como los videojuegos, deberás recordar el primer episodio de esta serie que marcó el inicio de una gran aventura para Ash Ketchum, un niño de 10 años cuyo único objetivo es volverse un “Maestro Pokémon”.

Para lograrlo, deberá ganar un sinnúmero de batallas al lado de sus inseparables amigos, siendo Pikachu el más querido por todos los fans de Pokémon. Si no recuerdas cómo inicio esta serie, te invitamos a ver el primer episodio. ¿Nostalgia? Mira el episodio en YouTube.

El día que Ash ganó la Liga Naranja

La mayoría cree que Ash Ketchum, el protagonista de Pokémon, pierde todas las ligas en las que participa. Sin embargo, es bueno resaltar que tuvo una increíble victoria en la liga naranja.

En aquella ocasión, su equipo Pokémon, encabezado por Pikachu y Charizard, logró derrotar al poderoso Dragonite de Drake, el campeón de la Liga Naranja. Si quieres revivir ese encuentro, mira este video.

Ash vs. Gary

Como se recuerda, durante las primeras temporadas el rival de Ash era Gary, el nieto del profesor Oak que se caracterizaba por su arrogancia y porque siempre trataba mal al protagonista de Pokémon.

Sin embargo, Ash Ketchum se tomó la revancha en la Liga Pokémon y lo venció en una batalla que todavía emociona a quien lo vea. Si quieres revivirla, te invitamos a revisar este genial video.

