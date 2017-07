Pokémon GO: gasta miles de dólares y Niantic lo banea por insólito motivo

Un curioso hecho ha puesto en alerta a los jugadores de Pokémon GO que utilizan dinero real para comprar objetos de este videojuego de realidad aumentada desarrollado por Niantic. ¿Qué paso? Aquí te lo contamos.

Según detalla ABC15, un canal de Arizona (Estados Unidos), un jugador de Pokémon GO ha entablado una denuncia a Niantic por haberle “baneado” su cuenta, en la que había invertido casi 2.500 dólares.

¿Por qué lo banearon? Según detalla Dave Summers, nombre de este usuario de Pokémon GO, nunca ha utilizado bots ni programas de terceros que falsifican la ubicación para poder capturar pokémon de otros continentes.

Sin embargo, Niantic le envió un comunicado donde asegura que el mencionado jugador hizo trampa en Pokémon GO. Al respecto, Summers dijo lo siquiente: “He viajado. He pasado incontables horas hasta llegar al nivel máximo. He gastado dinero, dinero de verdad, 2.400 dólares”.

De acuerdo al muchacho, el motivo real del baneo se debería a las múltiples denuncias que recibió su cuenta porque su nombre de usuario de Pokémon GO era en cierta manera irrespetuoso.

VagizardBeater, PokeBeaterUpper, PichuPuncherPHX, PichuPuncher69 y PichuPuncher666 fueron los nombres de usuario de Pokémon GO de este joven estadounidense que gastó casi 2500 dólares en el juego.

Mira el tráiler oficial de Pokémon GO

