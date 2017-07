Pokémon GO Fest: ¿por qué el evento fue un fracaso? Esto es lo que dice Niantic

El pasado 22 de julio se celebró en la ciudad de Chicago, en el Grant Park, el primer evento Pokémon, denominado Pokémon GO Fest. La actividad tenía como objetivo que los usuarios participen de diversos retos a fin de poder liberar a las criaturas legendarios; sin embargo, esto no ocurrió así.

Resulta que muchos jugadores presentaron problemas con el servidor, se les colgaba el juego, les pedía volver a suscribirse para que funcione, otros ni siquiera podían chatear. ¿Por qué sucedió esto?

Al parecer la gran cantidad de personas hizo que la aplicación colapse y se genere el caos. A propósito de ello, Niantic emitió un comunicado en el que indica que las telefonías tuvieron la culpa del desastre.

“Lo que sucedió el sábado fue un problema más prolongado causado por la sobresaturación de las redes de datos móviles de algunos proveedores de la red”, escribió Hanke en el blog. “Esto hizo que muchos asistentes no pudieran acceder a Pokémon GO o otros servicios de Internet”.

Hanke dijo que las principales operadoras recibieron estimaciones detalladas sobre asistencia y datos requeridos. Añadió que algunas compañías también “desplegaron Cellular on Wheels (COWs) para ampliar su capacidad”. Al parecer esto todavía no fue suficiente para apoyar a la multitud de jugadores de Pokémon GO.

Niantic se ofreció a devolver las entradas para el evento y dio a todos los asistentes US$100 en Pokemonedas, la divisa del juego en juego, y un Pokémon legendario.

Asimismo, liberó a Articuno y Lugia. Cabe indicar que las demás aves legendarias, como Moltres y Zapdos, llegarán al juego. El primero entre el 31 de julio al 7 de agosto, y el segundo del 7 al 14 de agosto.

MIRA EL TRAILER OFICIAL DE POKÉMON GO

PRIMER EPISODIO DE POKÉMON

Si eres un verdadero fanático de Pokémon, tanto el anime como los videojuegos, deberás recordar el primer episodio de esta serie que marcó el inicio de una gran aventura para Ash Ketchup, un niño de 10 años cuyo único objetivo es volverse un “Maestro Pokémon”.

Para lograrlo, deberá ganar un sinnúmero de batallas al lado de sus inseparables amigos, siendo Pikachu el más querido por todos los fans de Pokémon. Si no recuerdas cómo inicio esta serie, te invitamos a ver el primer episodio. ¿Nostalgia? Mira el episodio en YouTube.

EL DÍA QUE ASH GANÓ LA LIGA NARANJA

La mayoría cree que Ash Ketchup, el protagonista de Pokémon, pierde todas las ligas en las que participa. Sin embargo, es bueno resaltar que tuvo una increíble victoria en la liga naranja.

En aquella ocasión, su equipo Pokémon, encabezado por Pikachu y Charizard, logró derrotar al poderoso Dragonite de Drake, el campeón de la Liga Naranja. Si quieres revivir ese encuentro, mira este video.