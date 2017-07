Pokémon GO Fest: miles abuchean al CEO de Niantic por cancelar evento

El Pokémon GO Fest, el último evento de Niantic que se desarrolló en la ciudad de Chicago, no fue lo que muchos esperaban, ya que miles de jugadores de Pokémon GO tuvieron problemas de conexión y el evento terminó cancelándose.

Esto no le gustó para nada a los miles de jugadores de Pokémon GO que gastaron su dinero en las entradas y que viajaron desde muy lejos para participar de este evento que tenía como protagonista final al primer pokémon legendario.

Aunque Jonh Hanke, el CEO de Niantic, trató de apaciguar las aguas, miles de jugadores de Pokémon GO comenzaron a abuchearlo apenas ingresó al escenario”. El material es viral en YouTube.

Pese al desastroso evento, Niantic se comprometió a devolver 100 dólares (en forma de pokémonedas) a todos los jugadores de Pokémon GO que tuvieron problemas de conexión. ¿Será suficiente?

Te invitamos a echar un vistazo a nuestra galería de fotos que te mostrará imágenes del Pokémon GO Fest, el último evento de Niantic que fue un fracaso porque terminó cancelado.

