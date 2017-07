Pokémon GO Fest: así se preparan usuarios para capturar a los Pokémon Legendarios

Parece que muchas personas se han levantado desde temprano para poder capturar a todos los Pokémon que aparecen en el mundo, tal como informó Niantic en un mensaje enviado a los smartphone. El objetivo es que los usuarios puedan desbloquear en Chicago el bonus especial que se tratará de una criatura legendaria. ¿Será Lugia?

A partir de las 11 a.m., hora local, los parques se llenarán de diversos Pokémon de varios tipos: planta, roca, fuego, etc., informó la compañía creadora de Pokémon GO. Poco después, en el denominado Pokémon GO Fest de Chicago se abrirá un huevo de color oscuro, alrededor de las 2 p.m.

Cuando este eclosione, diversos usuarios tendrán que luchar contra el legendario hasta derrotarlo y, como consecuencia, capturarlo. Si esto sucede, este Pokémon será habilitado en todo el mundo en menos de 24 horas.

Aunque de momento los ciudadanos de Chicago serán los primeros en ver al Legendario, estos ya están realizando largas colas para ingresar al Grant Park, lugar donde se desarrollará el evento.

Incluso, en algunas fotos filtradas, se puede ver cómo los chicos de Niantic han instalado una serie de Poképaradas especiales para el evento. ¿Será tan bueno? Si quieres seguir en directo el evento, mira el siguiente video de YouTube.

Early entry line for Pokemon Go Fest starts at Jackson/Columbus, wraps around block to LSD. #PokemonGOFest pic.twitter.com/khZFiGCvrC — John O'Neill (@jrichardoneill) 22 de julio de 2017

MIRA EL TRAILER OFICIAL DEL POKÉMON LEGENDARIO DE POKÉMON GO

Ya llegan los Pokémon Legendarios. Este trailer confirma que Niantic habilitará a Lugia, Ho Oh, Mewtwo, Zapdos, Articuno, Moltres. (Foto: Captura)

PRIMER EPISODIO DE POKÉMON

Si eres un verdadero fanático de Pokémon, tanto el anime como los videojuegos, deberás recordar el primer episodio de esta serie que marcó el inicio de una gran aventura para Ash Ketchup, un niño de 10 años cuyo único objetivo es volverse un “Maestro Pokémon”.

Para lograrlo, deberá ganar un sinnúmero de batallas al lado de sus inseparables amigos, siendo Pikachu el más querido por todos los fans de Pokémon. Si no recuerdas cómo inicio esta serie, te invitamos a ver el primer episodio. ¿Nostalgia? Mira el episodio en YouTube.

EL DÍA QUE ASH GANÓ LA LIGA NARANJA

La mayoría cree que Ash Ketchup, el protagonista de Pokémon, pierde todas las ligas en las que participa. Sin embargo, es bueno resaltar que tuvo una increíble victoria en la liga naranja.

En aquella ocasión, su equipo Pokémon, encabezado por Pikachu y Charizard, logró derrotar al poderoso Dragonite de Drake, el campeón de la Liga Naranja. Si quieres revivir ese encuentro, mira este video.

ASH VS GARY

Como se recuerda, durante las primeras temporadas el rival de Ash era Gary, el nieto del profesor Oak que se caracterizaba por su arrogancia y porque siempre trataba mal al protagonista de Pokémon.

Sin embargo, Ash Ketchup se tomó la revancha en la Liga Pokémon y lo venció en una batalla que todavía emociona a quien lo vea. Si quieres revivirla, te invitamos a revisar este genial video.