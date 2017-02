Pokémon GO: estos son los smartphone que se congelan con la última actualización

Hace algunas semanas, Niantic lanzó una nueva actualización de Pokémon GO que ha enojado a algunos usuarios de este increíble videojuego de realidad aumentada, ya que les “congela” el smartphone. ¿Te ha pasado?

Según detalla el portal PokemonGoHub, famoso por sus acertadas publicaciones sobre Pokémon GO, algunos smartphone se congelan cuando se trata de ingresar a las medallas o cambiar tu compañero pokémon.

Este problema de la última actualización de Pokémon GO ha molestado a miles de jugadores, quienes no tienen más remedio que cerrar la aplicación y volverla a abrir, esperando que no se cuelgue nuevamente.

Aunque no es una solución, si estás experimentando este problema, lo que puedes hacer es buscar la versión anterior de Pokémon GO; sin embargo, a algunos usuarios le está pidiendo actualizar la app para poder jugar.

A continuación, te mostramos una lista de todos los smartphone que están teniendo problemas con la última actualización de Pokémon GO. ¿Se encuentra el tuyo? Si la respuesta es afirmativa, lo mejor será esperar que Niantic lance una nueva versión del juego.

Acer Liquid E700

Galaxy S3 Neo

Galaxy S4 *

Galaxy S4 Mini

Galaxy S5 *

Galaxy C7

Galaxy J5 (2016) Dual Sim

Galaxy J7 (2016)

Galaxy Note 2 (4.4.2)

Galaxy Note 3 (4.4.2)

Galaxy S2 (CM11) 4.4.4 +Crashes on pokedex

Galaxy Avant

Galaxy Grand Prime

HTC 10

Huawei Nova

Huawei Honor 3C

Huawei Honor 5X

Huawei Honor 6 (imported Chinese version) with emui 3.1 android 5.1.1

Huawei P8 Lite (6.0.1)

kyocera duraforce

LG G Stylo

LG K350n

LG X Power

LG Nexus 4

LG Nexus 6 (7.0.1)

LG Nexus 6p

Lenovo p70a

Moto G3

Moto G4 (The bug can be fix by updating to Android 7.0)

Moto G4 +

Moto X 2014 6.0

Moto Z Play

OnePlusOne

OnePlus 2 = Broken

Sony Xperia Z5 Compact (6.0.1) GoPlus have weird connections

Xiaomi Redmi Note 2

Xiaomi Redmi Note 3 Pro

Xiamomi mi4s

Xiaomi Redmi 4 Pro/Prime 6.0.1/MiUI

Xiamo MiMax

Umi Diamond

ZTE Imperial Max

Mira el tráiler oficial de Pokémon GO

Primer episodio de Pokémon

Si eres un verdadero fanático de Pokémon, tanto el anime como los videojuegos, deberás recordar el primer episodio de esta serie que marcó el inicio de una gran aventura para Ash Ketchum, un niño de 10 años cuyo único objetivo es volverse un “Maestro Pokémon”.

Para lograrlo, deberá ganar un sinnúmero de batallas al lado de sus inseparables amigos, siendo Pikachu el más querido por todos los fans de Pokémon. Si no recuerdas cómo inicio esta serie, te invitamos a ver el primer episodio. ¿Nostalgia? Mira el episodio en YouTube.

El día que Ash ganó la Liga Naranja

La mayoría cree que Ash Ketchum, el protagonista de Pokémon, pierde todas las ligas en las que participa. Sin embargo, es bueno resaltar que tuvo una increíble victoria en la liga naranja.

En aquella ocasión, su equipo Pokémon, encabezado por Pikachu y Charizard, logró derrotar al poderoso Dragonite de Drake, el campeón de la Liga Naranja. Si quieres revivir ese encuentro, mira este video.

Ash vs. Gary

Como se recuerda, durante las primeras temporadas el rival de Ash era Gary, el nieto del profesor Oak que se caracterizaba por su arrogancia y porque siempre trataba mal al protagonista de Pokémon.

Sin embargo, Ash Ketchum se tomó la revancha en la Liga Pokémon y lo venció en una batalla que todavía emociona a quien lo vea. Si quieres revivirla, te invitamos a revisar este genial video.

