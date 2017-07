Pokémon GO: estos son los primeros Pokémon Legendarios que aparecerán en el juego

CONFIRMADO. Esta mañana Niantic ha sorprendido a todos los usuarios del mundo con su nuevo trailer en el cual muestran a todos los Pokémon Legendarios que ingresarán pronto en el juego de realidad aumentada, Pokémon GO.

En el pequeño video podemos apreciar a un grupo de jugadores quienes defienden un determinado gimnasio. Los tres equipos alimentan con bayas a los Pokémon de sus amigos. Mientras todo va tranquilo, algo empieza a descontrolarlos.

Resulta que en cada uno de ellos se activa un Pase de Incursión especial y, como consecuencia, se activa un huevo de color oscuro que es de nivel 5. En él eclosionará los Pokémon Legendarios entre los que se encuentran: Ho-Oh, Lugia, Moltres, Articuno, Zapdos y hasta Mewtwo.

Se ha confirmado que aparecerán por primera vez en el evento Pokémon GO Fest que se celebrará este sábado en Chicago. Así que ojala este evento se pueda convertir en mundial y así todos puedan capturar a una criatura legendaria.

comercial de Pokémon GO en el que anuncian a los Pokémon Legendarios

Ya llegan los Pokémon Legendarios. Este trailer confirma que Niantic habilitará a Lugia, Ho Oh, Mewtwo, Zapdos, Articuno, Moltres. (Foto: Captura)

Comunicado oficial de Niantic sobre los Pokémon Legendarios

¿Dónde aparecerán los Pokémon Legendarios? Niantic acaba de emitir un comunicado que te despejará todas las dudas.

“Entrenadores, como parte de nuestra celebración en curso del primer aniversario de Pokémon GO, ¡estamos muy emocionados de revelar que los Pokémon legendarios están casi aquí! Pronto, millones de Entrenadores de todo el mundo podrán descubrir, combatir y capturar estos Pokémon extremadamente raros y muy poderosos”, indica.

Asimismo explica que, a medida que los Entrenadores de todo el mundo salen y exploran sus vecindarios en busca de Pokémon e Incursiones, pueden estar pendientes de los Huevos Legendarios que aparecerán en los Gimnasios. Si los Entrenadores y su equipo son capaces de derrotar a un Jefe de Incursión Legendario con éxito, ¡tendrán la oportunidad de capturar un Pokémon legendario propio! Mientras los Pokémon Legendarios les ayudarán a combatir los Jefes de Incursiones más difíciles y las batallas de Gimnasio, no querrán dejar de lado a su Entrenador, y por eso no pueden ser dejados para defender los Gimnasios.

Finalmente dice que el 22 de julio, miles de Entrenadores en Grant Park para Pokémon GO Fest y los millones de otros alrededor del mundo estarán trabajando junto para desbloquear bonos en el juego para toda la comunidad de Pokémon GO. Si logran atrapar suficientes Pokémon durante las Ventanas de Desafío de Pokémon GO, el primer Pokémon Legendario será revelado en Grant Park. Si los Entrenadores de Chicago son capaces de derrotar con éxito a los Pokémon Legendarios, los Pokémon comenzarán a aparecer en Incursiones en todo el mundo después de Pokémon GO Fest.

“Los Entrenadores de todo el mundo pueden sintonizar para ver la acción en Grant Park en vivo en Twitch y participar en la conversación utilizando #PokemonGOFest en las redes sociales. Siguen el livestream oficial en Twitch.tv/PokemonGO para ver las últimas noticias de Pokémon GO Fest, incluyendo actualizaciones de las Ventanas de Desafíos, entrevistas exclusivas y la revelación del primer Pokémon legendario”, puntualiza.