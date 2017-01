Pokémon GO: estos son los pokémon que ya no saldrán de huevos

Pokémon GO, el increíble videojuego de realidad aumentada desarrollado por Niantic, ha perdido popularidad en los últimos meses; sin embargo, todavía hay miles de personas, sobretodo en Perú, que disfrutan atrapando pokémon.

El pasado mes de diciembre, Niantic anunció un evento de Pokémon GO por Navidad y Año Nuevo que traería muchas novedades, siendo la más importante, el ingreso de Togepi, Elekid, Magby, Pichu, entre otros pokémon bebés de la región Johto.

Dicho evento ya acabó el pasado 8 de diciembre; sin embargo, pocos usuarios de Pokémon GO han notado que Niantic realizó un cambio que puede no gustar a todos: algunos pokémon ya no eclosionarán de huevos.

Uno de ellos es Pikachu, la mascota de la franquicia que ya no podrá ser obtenido a través de huevos. La única forma de atraparlos será si lo encuentras de manera salvaje o haces evolucionar a Pichu.

Al igual que Pikachu, existen otros pokémon que ya no eclosionarán de huevos en Pokémon GO. Si deseas conocerlos, echa un vistazo a nuestra galería de fotos. Te aseguramos que te sorprenderás.

Mira el tráiler oficial de Pokémon GO

Primer episodio de Pokémon

Si eres un verdadero fanático de Pokémon, tanto el anime como los videojuegos, deberás recordar el primer episodio de esta serie que marcó el inicio de una gran aventura para Ash Ketchum, un niño de 10 años cuyo único objetivo es volverse un “Maestro Pokémon”.

Para lograrlo, deberá ganar un sinnúmero de batallas al lado de sus inseparables amigos, siendo Pikachu el más querido por todos los fans de Pokémon. Si no recuerdas cómo inicio esta serie, te invitamos a ver el primer episodio. ¿Nostalgia? Mira el episodio en YouTube.

El día que Ash ganó la Liga Naranja

La mayoría cree que Ash Ketchum, el protagonista de Pokémon, pierde todas las ligas en las que participa. Sin embargo, es bueno resaltar que tuvo una increíble victoria en la liga naranja.

En aquella ocasión, su equipo Pokémon, encabezado por Pikachu y Charizard, logró derrotar al poderoso Dragonite de Drake, el campeón de la Liga Naranja. Si quieres revivir ese encuentro, mira este video.

Ash vs. Gary

Como se recuerda, durante las primeras temporadas el rival de Ash era Gary, el nieto del profesor Oak que se caracterizaba por su arrogancia y porque siempre trataba mal al protagonista de Pokémon.

Sin embargo, Ash Ketchum se tomó la revancha en la Liga Pokémon y lo venció en una batalla que todavía emociona a quien lo vea. Si quieres revivirla, te invitamos a revisar este genial video.

