Pokémon GO: esto pasará con Lugia y Articuno finalizado el evento

¿Se te han escapado más de 9 Lugia y 5 Articuno? Si todavía no puedes capturar estos Pokémon legendarios en Pokémon GO, pues te tenemos una noticia que, seguro, te alegrará un poco.

Pues si todavía no los tienes en tu Pokédex y no tienes mucho tiempo para capturarlos, no te preocupes porque estas criaturas seguirán apareciendo en los diversos gimnasios del mundo, pero eso sí, con menor frecuencia.

Al igual que los eventos pasados, Lugia y Articuno son las criaturas más ansiadas de momento y algunos medios han informado que solo se tendrá 48 horas, contando desde el 23 de julio hasta el 24 de julio, para capturarlos.

De momento se sabe que solo disminuirán su frecuencia. Por si te has dado cuenta, actualmente podrás ver con mucha fluidez a estos dos Pokémon, pero que a partir del 25 de abril ya no será común observarlos defendiendo un gimnasio.

Así que prepara la mochila y a caminar. De igual forma, hasta el 24 de julio se acabará el evento de bonificación, en el que te brindan:

La llegada de los legendarios en Pokémon GO fue dificultada por los problemas técnicos

La inclusión de los legendarios en ‘Pokémon GO’ ha sido algo que ha traído de cabeza a Niantic. Pese a los problemas técnicos del evento y el descontento de los entrenadores que asistieron al ‘Pokémon GO Fest Chicago’ en busca de los legendarios prometidos, la compañía siguió adelante y liberó a Lugia en Pokémon GO.

Además, gracias a la colaboración de entrenadores de todo el mundo, se cumplieron los objetivos de captura en ‘Pokémon GO’ desbloqueando bonificaciones a nivel mundial por tiempo limitado. Solo se dispondrá de 48 horas para aprovecharse de estas bonificaciones y de atrapar a Lugia en ‘Pokémon GO’. La hora española a la que finalizará el evento de bonificación y legendarios en ‘Pokémon GO’ es las 2:00 AM del martes 25 de Julio.

Los legendarios en Pokémon GO comienzan a aparecer, el primero Lugia

Lugia en ‘Pokémon GO’ ya está disponible pero, sorpresa, a Articuno también puedes conseguirlo. Ambos se encuentran en incursiones de dos horas sin huevo y sin necesidad de tener un pase legendario.

El hecho de que el legendario pájaro de los hielos, Articuno, haga acto de presencia ha sido gracias a que la mayor participación en ‘Pokémon GO Fest’ fueron miembros del equipo azul.

Más allá de los legendarios en Pokémon GO

Las recompensas adicionales que se han desbloqueado por tiempo limitado son:

Doble de Polvo Estelar

Doble de Caramelos

Doble de puntos de experiencia

Incremento de encuentros con Pokémon

Reducción de distancia para abrir huevos

Reducción de distancia para conseguir caramelos de tu compañero

MIRA EL TRAILER OFICIAL DEL POKÉMON LEGENDARIO DE POKÉMON GO

PRIMER EPISODIO DE POKÉMON

Si eres un verdadero fanático de Pokémon, tanto el anime como los videojuegos, deberás recordar el primer episodio de esta serie que marcó el inicio de una gran aventura para Ash Ketchup, un niño de 10 años cuyo único objetivo es volverse un “Maestro Pokémon”.

Para lograrlo, deberá ganar un sinnúmero de batallas al lado de sus inseparables amigos, siendo Pikachu el más querido por todos los fans de Pokémon. Si no recuerdas cómo inicio esta serie, te invitamos a ver el primer episodio. ¿Nostalgia? Mira el episodio en YouTube.

EL DÍA QUE ASH GANÓ LA LIGA NARANJA

La mayoría cree que Ash Ketchup, el protagonista de Pokémon, pierde todas las ligas en las que participa. Sin embargo, es bueno resaltar que tuvo una increíble victoria en la liga naranja.

En aquella ocasión, su equipo Pokémon, encabezado por Pikachu y Charizard, logró derrotar al poderoso Dragonite de Drake, el campeón de la Liga Naranja. Si quieres revivir ese encuentro, mira este video.